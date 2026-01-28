攀登101不在乎酬勞！她揭霍諾德長期捐款1用途：稀有的乾淨氣息

霍諾德（Alex Honnold）成功完成攀登台北101。（Netflix提供）

日前霍諾德（Alex Honnold）攀登101轟動全球，先前也傳出此次攀登可以獲得超過一千萬台幣的酬勞。但霍諾德當時就表示對酬勞金額完全不在意，只要101給他許可，他就願意免費去爬。「嗚咪醫師」吳明穎好奇查背景後發現，其實霍諾德長年捐出三分之一收入投入太陽能與偏鄉能源計畫，讓她忍不住驚嘆「難怪他身上有一種很稀有的乾淨氣息」。

醫師吳明穎在Threads上分享，近期很多人在討論Alex Honnold爬台北101可以獲得千萬酬勞，很多人覺得不可思議，「怎麼可能～這比很多明星運動員的出場費還低」。基於好奇，查了一下才赫然發現，早在2012年，他就成立了Honnold Foundation，並長期捐出自己年收入的三分之一，投入全球的太陽能與能源可近性計畫。

而這個捐款計畫，主要將錢投再生能源，宗旨包含把錢變成別人家裡的一盞燈、孩子晚上的一頁作業、偏鄉的一次充電等。而這樣的行為也讓她驚嘆表示「難怪他身上有一種很稀有的乾淨氣息！」

對此，網友也紛紛回應「看眼睛就知道，他有很乾淨純粹的靈魂」、「他真的全身透露出一種非常乾淨的磁場，很少人有，就是那種純粹到極致的善良與天真。也只有他這樣的人才有辦法完成這種一般人無法做到的事情」。不僅如此，也有網友提到霍諾德在過去訪談中就有分享自己是素食主義者，而他吃素的動機就是為了減碳。種種行為都讓網友們讚嘆「他的眼神跟氣場真的不是一般人」。

