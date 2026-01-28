為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆下雪？壽山路排水溝冒出大量泡沫 疑從民宅流出

    2026/01/28 18:21 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市中正公園壽山路排水溝今天下午冒出大量不明白色泡沫。（記者盧賢秀攝）

    基隆市中正公園壽山路排水溝今天下午冒出大量不明白色泡沫。（記者盧賢秀攝）

    基隆市壽山路排水溝今天下午冒出大量不明白色泡沫，綿延數十公尺，環保局已派人追查，初步判斷並非消防泡沫，疑似從民宅流出，但屋內無人暫無法進入，環保局先清除不明泡沫，待進一步調查。

    衛生福利部基隆醫院兒科醫師卜令柟下午1點左右運動時，赫然發現基隆市議會旁壽山路1號巷弄排水溝冒出大量的白色泡沫，沿線排水溝都有，立即通報1999市民熱線。

    環保局、消防局等相關單位立即派員到現場勘查發現，從市議會上方的成功國中校外水溝、中正國寶社區等排水溝都出現白色泡沫。

    當地仁義里長王柏力說，壽山路一帶山上沒有洗衣工廠，他擔心是消防泡沫。不過，消防局確認不是消防局的消防泡沫。環保局一邊持續追查泡沫來源，一邊派人清除。

    市議員陳宜與何淑萍都趕到現場關切，認為基隆河先前才發生油污及泡沫污染事件，呼籲市府務必清查泡沫來源，請環保局採樣化驗。

    據環保局指出，泡沫來自民宅，但屋內沒有人在家，環保局暫時無法進入追查，懷疑是民宅消防設備的消防泡沫洩漏，仍需調查釐清。

    基隆市中正公園壽山路排水溝冒出大量白色泡沫。（記者盧賢秀攝）

    基隆市中正公園壽山路排水溝冒出大量白色泡沫。（記者盧賢秀攝）

    基隆市中正公園壽山路排水溝冒出大量白色泡沫。（記者盧賢秀攝）

    基隆市中正公園壽山路排水溝冒出大量白色泡沫。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播