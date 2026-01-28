托嬰、幼兒園到國小一貫式教育 斥資8.79億中壢過嶺國小開工

過嶺國小、過嶺非營利幼兒園暨附設托嬰中心完工模擬圖。（桃市新建工程處提供）

桃園市政府因應中壢區雙嶺段周邊地區人口日益成長的教育需求，以總經費約8.79億元規劃興建過嶺國小及幼兒園校舍，今（28）日舉行過嶺國小新建工程開工動土典禮，由市長張善政主持。未來將打造結合托嬰、幼兒園至國小的一貫式教育場域，提供當地學童完整、多元且優質的學習環境。

此基地位於中壢區雙嶺段，面積約2萬7942平方公尺，規模為興建3幢8棟建築物，包含非營利幼兒園暨附設托嬰中心、國小教學大樓3棟、行政大樓、圖書館、廚房及司令台等設施。校園並規劃運動場、綠地、生態空間及多功能教學場域，兼具生活、運動、自然探索等育才功能，並設置50席汽車及34席機車停放空間，營造安全舒適的校園環境。

張善政參與動土典禮表示，過嶺地區位於中壢與楊梅區交界，人口成長快速，整個桃園與其他縣市不同，人口逆勢成長增加，今年即將新建及正在動工的學校共有8所，預算加總百億元以上，過嶺國小工程特別謝謝教育部國民及學前教育署補助經費6020萬元，從托嬰、幼兒園到小學一應俱全，是給過嶺地區發展最好的保證，讓更多家庭可以安心搬來，當地繁榮指日可待。

市府新建工程處表示，此工程以「校園聚落式配置」為主要規劃理念，採多棟量體分散配置，保留教學空間使用彈性，並透過風雨走廊串連各教學與活動空間。校園動線以人行優先為原則，明確區隔人車流線，全面提升使用安全性。校園中央則有跑道結合多功能球場，作為教學與校園活動共享的核心空間，並於運動場域周邊留設緩衝綠帶，以降低運動噪音對教學空間影響，同時營造具層次感的校園景觀。

過嶺國小校舍共規劃普通班24班、特教班1班，可容納約706名國小學生；非營利幼兒園規劃5班，可容納約104名幼兒；另附設0至2歲公托中心，可收托48名嬰幼兒，合計校園可服務人數858人，充分滿足社區家庭不同階段的教育照顧需求，預計於2027年8月優先完成非營利幼兒園建置，並於2028年8月完成全案竣工並正式啟用。

此外，考量未來上、下課接送尖峰期間易造成道路路側人、車潮擁擠，造成接送幼童的家長及幼童與塞車車輛動線交織，新工處強調，經跨局處討論並與在地溝通，規劃道路邊緣退縮1.5公尺作為帶狀綠化空間，接著再退縮5.5公尺做家長接送區，再沿接送區退4.5至6.5公尺做為帶狀廣場及人行道，以營造安全通學環境，平衡人車衝擊。

桃園市長張善政（中）出席中壢過嶺國小新建工程開工典禮。（記者李容萍攝）

桃園市政府因應中壢區雙嶺段周邊地區人口日益成長的教育需求，以總經費約8.79億元規劃興建過嶺國小及幼兒園校舍。（記者李容萍攝）

