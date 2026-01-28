為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中蛋雞場為高病原禽流感 防檢署：依法該場雞隻須全數撲殺

    2026/01/28 13:51 記者楊媛婷／台北報導
    台中養雞場爆發禽流感，防檢署表示全場7千隻雞隻都要全數撲殺。（資料照）

    台中市一蛋雞場發生禽流感疫情，有1700隻蛋雞陸續死亡，農業部防檢署今（28日）表示，該場疫情為H5N1高病原禽流感，全場7千隻蛋雞將會全數撲殺，會再要求地方動物防疫機關加強消毒。

    每年9月到隔年3月為候鳥南遷北往的時節，也是禽流感疫情較高風險的時期，防檢署副署長傅學理說明，台中該蛋雞場全場約7千隻，有1700隻陸續發病死亡，因檢測為H5N1高病原禽流感，依法該場所有雞隻都要撲殺，會再要求台中市府採取加強消毒的必要防疫措施，若業主有隱匿疫情未主動通報，依法可罰5萬元到1百萬元。

    傅學理表示，若養雞場業主發現雞隻有異常死亡情況，依規定就要主動通報地方防疫機關，地方防疫機關派員訪視若確實有異常，就會要求該場必須移動管制並展開採樣，樣本則會親送到農業部獸醫所檢測，若檢測結果出爐確定為禽流感陽性，就必須全數撲殺該場所有雞隻，屍體則要指定化製，場內的墊料等都要清消後打包並焚燬，該雞場若要復養，則需清消3個月後全場採檢陰性，業主也要接受生物安全教育加強訓練。

    傅學理指出，隨候鳥陸續北返，每年1到2月期間都是禽流感高峰期，該署友和野鳥學會等民間團體合作，監測野鳥排遺，目前野外採集到的野鳥排遺多屬低病原，而自去年9月迄今，全國有11場禽流感案例，並以陸禽為主，雖然疫情仍屬零星，仍呼籲業主一定要注意生物安全防治。

    近日寒流來襲，傅學理表示，低溫容易導致雞隻緊迫容易染疫，業者除要注意禽舍內保溫，但也要有一定通風，可避免禽流感疫病傳播。

