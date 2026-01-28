為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蘆洲監理站2/7三芝機車考照、高齡換照服務

    2026/01/28 13:25 記者黃子暘／新北報導
    交通部公路局台北區監理所指出，蘆洲監理站將於2月7日在三芝區水口民主公王宮舉辦「三芝考照免奔波，行動監理守護多」行動監理暨下鄉考照服務活動。（台北區監理所提供）

    新北幅員遼闊，偏鄉民眾往返監理站路途遙遠，交通部公路局台北區監理所指出，為提升在地用路安全與便民，蘆洲監理站將於2月7日在三芝區水口民主公王宮舉辦「三芝考照免奔波，行動監理守護多」行動監理暨下鄉考照服務活動，透過2.0行動監理車進駐，方便三芝居民完成機車考照與高齡換照流程，省去長途奔波。

    台北區監理所表示，這次活動將為機車考照民眾提供完整服務，包含考照前講習提升考生防禦駕駛觀念，以及路考項目解說，幫助考生瞭解正確用路規則，至於長輩提供高齡換照諮詢及服務，將由專人解說認知功能測驗流程；此外，當日將於北海岸地標「富貴角公園」同步開展交通安全宣導活動，利用假日觀光人潮重點提醒觀光熱點的行車安全、路口停讓觀念。

    台北所指出，當日機車考照需事先報名，相關問題請洽蘆洲監理站（02）2288-6883分機202蘆洲監理站第二股。

