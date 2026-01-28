新北八里區大師揮毫 「馬祥厚運」春聯免費索取

新北市八里區公所今（28）日舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，邀請書畫名家現場揮毫，並發送市府特製「馬祥厚運」春聯，吸引不少民眾到場索取。（圖由八里區公所提供）

迎接農曆新年，新北市八里區公所今（28）日舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，邀請書畫名家現場揮毫，並發送市府特製「馬祥厚運」春聯，吸引不少民眾到場索取。活動同時結合孝悌勵學獎助學金頒獎及學生春聯書畫比賽，透過書法創作與表揚活動，傳遞年節祝福，也讓傳統文化向下扎根。

八里區長林銚傑表示，為迎接馬年並推動書法藝術向下扎根，特別邀請前區長古原瑜、中華民國書法教學研究學會前理事吳玉山、書法家黃健益，以及大龍峒保安宮國畫班老師陳紅瑜與助教陳春如等五位書畫名家現場揮毫，透過親筆書寫的春聯，傳遞文化溫度與新年祝福。

公所也同步準備新北市政府特製的「馬祥厚運」春聯，寓意吉祥好運，期盼市民在新的一年萬事順心。活動當天並攜手八里國中，辦理「115年孝悌勵學獎助學金頒獎暨學生春聯書畫比賽」，鼓勵學生以創作方式認識春聯文化。

林銚傑補充，為迎接新馬年，特別布置行政中心1樓大廳，營造喜氣洋溢的新春氛圍，即日起於行政中心1樓前、後門免費提供「馬祥厚運」春聯，歡迎民眾索取，一同迎接嶄新的一年。

活動結合孝悌勵學獎助學金頒獎及學生春聯書畫比賽，透過書法創作與表揚活動，傳遞年節祝福，也讓傳統文化向下扎根。（圖由八里區公所提供）

