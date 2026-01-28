為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北八里區大師揮毫 「馬祥厚運」春聯免費索取

    2026/01/28 13:16 記者羅國嘉／新北報導
    新北市八里區公所今（28）日舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，邀請書畫名家現場揮毫，並發送市府特製「馬祥厚運」春聯，吸引不少民眾到場索取。（圖由八里區公所提供）

    新北市八里區公所今（28）日舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，邀請書畫名家現場揮毫，並發送市府特製「馬祥厚運」春聯，吸引不少民眾到場索取。（圖由八里區公所提供）

    迎接農曆新年，新北市八里區公所今（28）日舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，邀請書畫名家現場揮毫，並發送市府特製「馬祥厚運」春聯，吸引不少民眾到場索取。活動同時結合孝悌勵學獎助學金頒獎及學生春聯書畫比賽，透過書法創作與表揚活動，傳遞年節祝福，也讓傳統文化向下扎根。

    八里區長林銚傑表示，為迎接馬年並推動書法藝術向下扎根，特別邀請前區長古原瑜、中華民國書法教學研究學會前理事吳玉山、書法家黃健益，以及大龍峒保安宮國畫班老師陳紅瑜與助教陳春如等五位書畫名家現場揮毫，透過親筆書寫的春聯，傳遞文化溫度與新年祝福。

    公所也同步準備新北市政府特製的「馬祥厚運」春聯，寓意吉祥好運，期盼市民在新的一年萬事順心。活動當天並攜手八里國中，辦理「115年孝悌勵學獎助學金頒獎暨學生春聯書畫比賽」，鼓勵學生以創作方式認識春聯文化。

    林銚傑補充，為迎接新馬年，特別布置行政中心1樓大廳，營造喜氣洋溢的新春氛圍，即日起於行政中心1樓前、後門免費提供「馬祥厚運」春聯，歡迎民眾索取，一同迎接嶄新的一年。

    活動結合孝悌勵學獎助學金頒獎及學生春聯書畫比賽，透過書法創作與表揚活動，傳遞年節祝福，也讓傳統文化向下扎根。（圖由八里區公所提供）

    活動結合孝悌勵學獎助學金頒獎及學生春聯書畫比賽，透過書法創作與表揚活動，傳遞年節祝福，也讓傳統文化向下扎根。（圖由八里區公所提供）

    活動結合孝悌勵學獎助學金頒獎及學生春聯書畫比賽，透過書法創作與表揚活動，傳遞年節祝福，也讓傳統文化向下扎根。（圖由八里區公所提供）

    活動結合孝悌勵學獎助學金頒獎及學生春聯書畫比賽，透過書法創作與表揚活動，傳遞年節祝福，也讓傳統文化向下扎根。（圖由八里區公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播