    首頁 > 生活

    2/1台北懷恩專車S33線擴至捷運南京復興站

    2026/01/28 10:19 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市殯葬處今（28日）表示，自2月1日起，懷恩專車S33路線將由捷運忠孝復興站延伸至捷運南京復興站，服務更多捷運松山新店線乘客，縮短轉乘耗時。（台北市殯葬處提供）

    台北市殯葬處今（28日）表示，自2月1日起，接駁往返懷愛館（舊稱台北市第二殯儀館）的懷恩專車S33路將由捷運忠孝復興站延伸至捷運南京復興站，服務更多捷運松山新店線乘客，縮短轉乘耗時。

    殯葬處表示，隨台北市第一殯儀館拆除，治喪服務量能轉移到懷愛館（舊稱台北市第二殯儀館），致力於讓懷恩專車串連全市各線捷運。

    目前懷恩專車各接駁路線共有5條：S31路線起迄站為公館站（松山新店線）-懷愛館；S32路線起迄站為六張犁站（文湖線）-懷愛館；S33路線（2月1日後）擴大從南京復興站（捷運松山新店／文湖線）起，經過原本起站忠孝復興站（捷運板南／文湖線）、大安站（捷運淡水信義／文湖線）及科技大樓站（捷運文湖線）至懷愛館；S34路線起迄站為古亭站（松山新店／中和新蘆線）-懷愛館；S35路線為懷愛館周邊停車場接駁。

    殯葬處建議民眾多加利用懷恩專車，除免去自行開車與往返奔波的辛勞，將時間留給追思時刻外，也實踐綠色交通，讓行程更從容、更環保。

    懷恩專車各接駁路線共有5條。（台北市殯葬處提供）

