    首頁 > 生活

    中市豐康牧場大量蛋雞異常死亡 檢驗結果最快中午出爐

    2026/01/28 10:07 記者歐素美／台中報導
    豐康牧場大門深鎖。（記者歐素美攝）

    若隱匿疫情未報將開罰5萬元

    台中市豐原區豐康牧場飼養7000隻蛋雞，驚傳有1700隻異常死亡，農業局昨派員將檢體送驗，農業局長李逸安表示，最快今天中午結果就會出爐，若為禽流感陽性，將全場撲殺，並業者隱匿疫情未報，將依動物傳染病防治條例開罰5萬至100萬元，另業者供稱死雞就地掩埋在場內，目前市府也在追查死雞流向。

    豐康牧場飼養7000隻蛋雞，昨驚傳有1700隻異常死亡，農業局接獲民眾檢舉及民代通報，昨天派員前往稽查並採取檢體送驗，農業局長李逸安表示，檢體化驗需48小時，最快今天中午結果即會出爐，若雞隻確診為禽流感陽性，將全場撲殺，業者若隱匿未通報疫情，將依動物傳染病防治條例第40條規定，除處以5萬元以上、100萬元以下罰鍰，撲殺動物亦不予補償。

    另針對場內1700隻死雞流向，李逸安表示，業者供稱全部掩埋在場區內，目前市府正追查流向；記者今天上午前往豐康牧場採訪，該場圍牆高築、大門深鎖，員工表示「老闆不在」，記者詢問場內死雞流向，員工皆回無法回答，一問三不知。豐原區公所上午曾派員前往關心，場內人員有出來接待，但面對記者詢問也都三諴其口。

    記者只能透過高從圍牆拍到豐康牧場內部，但無人走動，只有雞聲。（記者歐素美攝）

    豐康牧場飼養的蛋雞。（記者歐素美攝）

