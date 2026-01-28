為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    真相曝光！台中街頭驚見「歪腰」電桿 竟是肇事落跑

    2026/01/28 09:36 記者許國楨／台中報導
    筆直電桿因此傾斜。（民眾提供）

    筆直電桿因此傾斜。（民眾提供）

    台中市南區街頭近日出現一幕令人側目景象，一處路口的筆直電桿整根傾斜，宛如「比薩斜塔」般朝道路中央歪斜，不僅外觀突兀，更讓往來車輛與居民捏把冷汗，而真相也隨著警方調查逐漸浮出水面，原來竟是一輛貨車倒車時撞擊導致，而釀禍後落跑的司機，也吞下肇逃罰單。

    事發地點位於台中市南區福陽街轉角，近日有民眾發現，原本筆直電桿不知何時「歪了腰」，憂心影響公共安全，立刻通報處理，轄區第三分局交通分隊獲報派員趕赴現場，除第一時間通報相關單位勘查、加固電桿，也同步展開原因調查。

    警方調閱鄰近民宅監視器畫面，發現事發當時，1輛載送瓦斯貨車在狹窄巷弄內倒車，疑似未掌握距離，不慎撞上路旁電桿，強烈撞擊導致電桿基座受損、整根傾斜，駕駛曾短暫下車查看，但未報警、也未留下任何聯絡方式，隨即駕車離去。

    警方隨後循線調閱沿途監視器，比對車輛行駛路線，迅速鎖定肇事車輛，通知51歲李姓男駕駛到案說明，李男坦承倒車不慎撞擊電桿，事後曾下車查看並致電公司回報，誤以為公司會後續處理，才會離開現場繼續送貨，對於因此成為「落跑駕駛」深感抱歉，承諾負起後續賠償責任。

    警方指出，依規定即使事故未造成人員傷亡，駕駛仍須留在現場報警處理，李男行為已構成肇事後未依規定處置，依法開單舉發，可處1000元至3000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1個月。

    載送瓦斯的貨車倒車撞擊電桿釀禍。（民眾提供）

    載送瓦斯的貨車倒車撞擊電桿釀禍。（民眾提供）

