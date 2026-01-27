豐原蛋雞場爆1700隻雞異常死亡 中市府緊急封場採檢禁移動

台中市議員邱愛珊臉書po豐原區某養雞場大量雞隻異常死亡訊息。（擷取自邱愛珊臉書）

台中市豐原區一處養雞場傳出約有1700隻雞隻大量異常死亡，民眾懷疑是禽流感，並擔憂病死雞流向不明，恐涉及防疫與食安風險，台中市農業局獲報今天已前往採樣並送檢驗，同時對該場開立「移動管制通知書」，禁止場內動物及相關物品移出，預計48小時即有結果。

台中市議員邱愛珊表示，網友在網路社群平台po出豐原某蛋雞場疑出現雞隻異常大量死亡情形，她獲知立即通報市府農業局及環保局啟動聯合稽查，以釐清事實，確保市民健康與公共安全。

動保處今天上午派員前往現場訪查，認為現場雞隻確實出現健康異常症狀，已完成採樣並送中央單位檢驗，預計48小時內有結果，同時針對該養雞場開立「移動管制通知書」，在檢驗結果出爐前，禁止場內動物及相關物品移出，防止可能的疫情擴散。

業者︰購買該批次產品客戶可退費

該養雞場則發出聲明表示，近日於場內例行性監測，發現部分雞隻健康狀況異常，目前尚在檢驗階段，對於已購買該批次產品客戶，將提供辦理退款退費服務。

邱愛珊指出，已明確要求市府，除了完成必要採檢程序外，對於是否通報延遲、是否涉及隱匿情事，須依法徹查、嚴格把關，並呼籲民眾不用恐慌，保持「最高警覺」，她會持續緊盯處理進度。據了解，該蛋雞場飼養的雞隻總數約7000隻，近期累計死亡約1700多隻。

台中市農業局長李逸安稍晚證實指出，對該場已開立「移動管制通知書」，檢驗結果預計48小時後出爐，檢驗結果出爐前，禁止場內動物及相關物品移出，目前業者已自主回收該批產品。

業者聲明全面辦理退款退費。（擷取自業者官網）

