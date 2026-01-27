從200元跌到5元！鰻苗價格「斷崖式雪崩」 漁民苦嘆年終落空

每到冬天，彰化漁民都會到出海口捕捉鰻苗，滿滿的一碗鰻苗價值超過10萬元，被視為「漁民的年終獎金」。（施喜提供）

每年冬天，彰化縣芳苑鄉漁民都會到出海口捕捉鰻苗，補貼年終收入，但今年台灣鰻苗價格，從每尾25元，一路下跌到僅剩5至6元，創下近30年新低。捕撈鰻苗超過30年的漁民施喜直言，「這是他抓鰻苗以來最慘的一年」，原本被視為「冬天年終獎金」的鰻苗季，今年幾乎化為烏有。

鰻苗又稱玻璃鰻，捕撈季約落在每年11月至隔年2月初。魚苗群順著東北季風與洋流，自台灣東部宜蘭沿岸一路南下，再經台灣海峽游至西部沿海，漁民於沿岸捕撈後，交由盤商分流至養殖戶或出口日本等市場。

請繼續往下閱讀...

施喜回憶，補抓鰻苗約10年前行情最熱時，一尾鰻苗動輒100元，最高甚至超過200元，一個冬天就能賺進十幾萬，甚至二、三十萬，但短短10年間，魚苗價格一路探底，今年僅剩一尾5元左右，實在很難想像。

詩喜認為，鰻苗價格崩跌與日本市場有關，因每逢新曆年後，日本因氣候寒冷停止養殖，需求瞬間消失；偏偏鰻苗屬高度時效性產品，捕撈後最多只能存放約一週，無法囤貨，一旦買方市場縮手，只能被迫低價出售。

對此，彰化蝦鰻生產合作社理事主席黃呈錫指出，近年鰻苗與鰻魚價格持續走弱，關鍵在於產能與需求嚴重失衡。雖然鰻苗捕撈量高，但國內養鰻人口卻快速流失，他以彰化為例，從新冠疫情後已流失近8成養殖戶，導致市場消化能力大幅下降。他也說，去年全台約放養8噸鰻苗在國內，實際售出僅約3成，還有7成滯留市場，賣不出去，進一步壓低今年行情。

此外，國際競爭與匯率因素也加重產業壓力。黃呈錫指出，中國養殖量大，外銷享有約17%補貼優惠，價格具優勢，吸引日本等買家；加上日圓對台匯率長期走弱，從過去約0.33元跌至目前約0.2元，出口收益縮水，讓業者已連續多年虧損，只好改養蝦類，導致產業結構弱化，失去競爭力。他認為當務之急，內銷市場要先有效撐起需求，才能重振台灣「養鰻王國」名號。

施喜說，鰻苗捕撈作業須配合潮汐與風勢，多在夜間或清晨短時間完成，本就屬高風險、短期收入，本來想賺個年終獎金，現在價格這麼低，「不如不要抓，早點休息」。

彰化芳苑漁民，會在出海口設置訂置網捕撈鰻魚苗。（施喜提供）

捕撈鰻魚苗作業須配合潮汐、風勢，多在夜間或清晨短時間完成，屬於高風險、短期收入。（施喜提供）

捕撈鰻魚苗作業須配合潮汐、風勢，多在夜間或清晨短時間完成，屬於高風險、短期收入。（施喜提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法