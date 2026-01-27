終結文件焦慮！醫院評鑑4年延長至6年 醫界大讚力挺

醫院評鑑延長至6年，台灣醫務管理學會理事長洪子仁大讚，是台灣醫療體系邁向成熟的重要指標。（資料照）

衛福部今（27日）正式公告，醫院評鑑效期由原本4年延長至6年，並回溯適用至2023年起受評合格醫院。對此台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫界對此務實改革表達高度肯定與支持，這不只是評鑑年限數字的變動，更展現政府體恤第一線醫療機構行政負擔、解決醫護人力壓力的「減壓」決心，是台灣醫療體系邁向成熟的重要指標。

洪子仁指出，疫情期間評鑑曾因防疫需求延後至7年，全國醫院在感染控制、病人安全與跨院協作等面向仍維持穩定品質，顯示台灣醫療體系已具備成熟韌性，此次評鑑效期調整至6年，是建立在實務經驗與制度驗證基礎上的理性決策。

他直言，過去4年一度的評鑑，讓不少醫院長期陷入「文件焦慮」與行政壓力，新制上路後，有助釋放行政與管理人力，讓醫護人員能將更多時間投入臨床照護、教學與醫療創新，提升整體醫療品質。

配合政策方向，衛福部預計在今年底前完成相關配套，將智慧醫療、工作環境優化與日常化監測納入評鑑制度。洪子仁認為，這符合國際趨勢，如美、日模式，讓評鑑不再是「一次性考試」，而是透過數位化指標進行動態監管，推動醫院邁向數位轉型與ESG永續經營。

他進一步指出，評鑑制度推動22年來，已完成建立基本標準的階段任務，未來應聚焦真正影響病人的核心指標與風險預警機制，讓評鑑成為促進醫療創新、人才培育與跨院資料治理的平台，而非僅是繁瑣的文書審核。

洪子仁強調，醫界將全力配合後續評鑑指標調整，包含智慧醫院評估與醫護工作環境改善等議題，期待在更具彈性的制度下，台灣醫療體系能更穩健、更有韌性，持續守護國人健康，達成「健康台灣」的深耕願景。

