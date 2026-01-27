為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    基隆足球冬令營反應熱 3梯次180人秒殺

    2026/01/27 18:59 記者俞肇福／新北報導
    基隆市政府教育處於寒假辦理第2屆「基隆市足球冬令營」，今天於五堵國小開幕式；圖為學生穿著短袖球衣，在冷冽寒風中練習。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府教育處於寒假辦理第2屆「基隆市足球冬令營」，副市長邱佩琳今天（27日）前往五堵國小主持開球儀式，本屆冬令營分別在五堵國小及海洋大學舉行，共規劃3個梯次，開放報名後反應熱烈，報名人數從原先擬招收的130人，最終增加到180人，顯示基層足球運動深受親子肯定。

    邱佩琳說，足球是全世界運動人口最多的項目，基隆推廣足球已經有20、30年，但這兩年才開始真正深耕，今年第2次舉辦足球冬令營，報名人數激增到180人，希望能夠讓足球在基隆成為更受歡迎的活動，培養更多優秀的足球小將。

    基隆市政府目前已有14所中小學成立足球社團，並培育10餘名專業教練；同時於海洋大學、暖暖中學、五堵國小、百福國中及深澳國小等5校建置人工草皮足球場，完善訓練與賽事環境。此外，市府教育處每年辦理「基隆市迷你幼兒足球賽」，並安排專業教練進入40餘所幼兒園進行足球體驗課程，每年受惠幼童逾千人次，持續扎根基隆的基層足球運動發展。

    基隆市政府教育處於寒假辦理第2屆「基隆市足球冬令營」，副市長邱佩琳（有圍巾者）今天（27日）前往五堵國小主持開球儀式。（圖為基隆市政府提供）

