3/9起國內線連假退票越晚退虧越多！ 消保處：最高損失30％

為鼓勵旅客儘早確認行程、提升機位使用率，交通部今（27）日公告修法，自3月9日起，將針對連假疏運期訂有使用限制機票實施「退票費用分級制」，於航班起飛前區分3階段，酌收10至30％費用。（資料照）

為鼓勵旅客儘早確認行程、提升機位使用率，交通部今（27）日公告修法，自3月9日起，將針對連假疏運期訂有使用限制機票實施「退票費用分級制」，於航班起飛前區分3階段，酌收10至30％費用。行政院消費者保護處提醒消費者，購買國內線機票前應詳閱機票使用規定，若遇到不可抗力或不可歸責事由無法搭機時，務必於起飛前通知原售票單位，以利辦理後續退票手續。

消保處表示，為使有限空運資源能充分利用，確保消費者公平取得搭乘機會，交通部研提「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項第1點、第2點及第5點修正草案，經行政院核定，交通部於今天公告，並於115年3月9日生效。

消保處說明，為鼓勵民眾儘早確認行程，降低民眾一次訂購多張機票或訂位後未及時取消的情形，並能儘早釋出給有需求的旅客，因此針對3天（含）以上法定連續假期公告疏運期間航班訂有逾期作廢退票限制的機票，將現行得收取「退票費用最高不得逾票面價10%」的規定，修正為得按「退票日距航班起飛日之期間長短」收取退票費用。

其中，退票費用將依航班起飛日分為「前7日以上」、「前1日至6日」、「當日航班起飛前」3階段，分別得酌收最高上限不得超過票面價10、20及30％。

消保處續指，若旅客因不可抗力（如：天災等）或奔喪、個人疾病等不可歸責事由致無法搭機，於航班起飛前通知原售票單位，並於辦理退票時視需要檢附相關證明文件，原售票單位得免收退票費用。

消保處表示，國內線票價優待依現行「兒童及少年福利與權益保障法」、「老人福利法」、「身心障礙者權益保障法」及「離島地區居民航空票價補貼辦法」等相關法規提供，為配合現行實務作業，乘客在購票及搭機時，需要出示相關身分證明文件正本（如：國民身分證、戶口名簿、健保卡、護照、身心障礙證明等），才能享有國內線票價優待。

消保處提醒消費者，購買國內線機票前請詳閱機票使用規定，若遇到不可抗力或不可歸責事由，而無法搭機時，務必於起飛前通知原售票單位，以利辦理後續退票手續。以台北到金門為例，全額票價2458元，過去退票費用約為245元、改制後，若在「當日航班起飛前」才退票，則會酌收最高上限不得超過票面價30％，也就是說退票費用約是737元。

消保處另提醒業者，所使用的定型化契約，若有違反公告事項的情形，依消費者保護法第56條之1規定，經主管機關限期改正而屆期不改正者，處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；經再次令其限期改正而屆期不改正者，處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

