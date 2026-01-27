永續長聯盟聚焦太陽光電 鄭麗君：公部門帶頭做屋頂型可達1GW

環境部27日舉行115年政府永續長聯盟論壇，行政院副院長鄭麗君出席。（記者羅沛德攝）

行政院副院長鄭麗君今（27日）以政院永續長身分，參加環境部舉辦「115年永續長聯盟論壇」，交出「回家作業」宣示，支持跨部會推動太陽光電、深度節能、建築能效與韌性治理工作，其中，公部門將作為表率，帶頭廣設屋頂型光電，經盤點總量可達1GW。

鄭麗君表示，今年論壇重要課題包含淨零光能、深度節能、建築能效與韌性治理，並指出光能是2050淨零轉型重要課題，政府近年積極推動屋頂型太陽光電，經盤點公部門包含國營事業，屋頂型光電未來潛在總量可超過1GW，將全力衝刺，民間新建屋頂達1千平方公尺也要設太陽光電，新規也將在今年8月上路，盼大家公私協力一起努力。

鄭麗君還說，老宅延壽方面將鼓勵設「立面型」光電，來隔熱保護、防止磁磚脫落等，還可省電、增加能源韌性；經濟部跟產業界也共推深度節能，去年達標106％，節省108.95億度電；氣候調適則聚焦水資源，已提出「水及流域永續6年行動計畫」，盼立院通過預算，好展開全新治水工程與供水改善，還有「國家調適行動計畫」引進國際目標以結合國內需求。

內政部次長董建宏表示，新建住宅的屋頂超過1千平方公尺要增設太陽光電，以大樓供電為主，降低公共用電支出，增加綠能發電，提升家戶能源韌性，將全力跟社會溝通。立面型光電則是新發電技術，希望將老宅「二丁掛」去除，鼓勵加裝光電板，甚至可以彩繪，相關政策與效益正在研議中。

東元集團副總經理陳恆偉則分享，去年幫全台8家醫院深度節能，也協助台灣自來水公司7個場域，包含淨水、送水、集水等，年節約1200多萬度電，並分5到8年執行，總數可省下幾億度電沒問題。

環境部長彭啓明也補充，調適方面還有廢棄物問題，去年台南後壁大火燒了13天「救都沒辦法救」（因丹娜絲颱風堆置廢棄物30萬噸），將吸取日本經驗找解方；光電回收也有去年天災經驗，水面型光電損壞較多，反而農舍屋頂型光電損壞很少，過去南部沒光電回收廠，未來高雄或台南已有業者願增設，而光電回收將由環境部管理並設回收費率，而屋頂型光電的綠電憑證跟碳權等標章仍待討論。

