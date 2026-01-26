為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    凱米颱風重創校舍 高雄桃源國中廁所、球場完工啟用

    2026/01/26 10:23 記者許麗娟／高雄報導
    布農族人向山神祈福，祝禱照顧校內建物，讓師生可以平安在此上學習。（圖由高雄市教育局提供）

    布農族人向山神祈福，祝禱照顧校內建物，讓師生可以平安在此上學習。（圖由高雄市教育局提供）

    2024年強颱凱米重創高雄市桃源區，大量土石流灌入桃源國中校園，校舍、柔道場與綜合球場遭嚴重毀損，歷經1年半的重建，近日包括老舊廁所、組合屋汛期臨時多功能安置處與綜合球場整修完工啟用，這座南橫山區的「最高學府」以布農族儀式迎接重生的喜悅。

    桃源國中1月23日舉辦布農族傳統立柱儀式為校內建物祝禱，校長陳世明表示，「我們不只是在蓋球場，是在重建孩子們的自信。」並感謝高雄市政府、國教署、民間企業與國軍第八軍團五四工兵群在最艱難時刻的進駐，在歷經超過1年半的努力後，在原有的傷痕上開出了堅韌的花朵。

    桃源國中在歷經風災重創後，完成了老舊廁所全面翻新，不僅加強了自然採光與通風設計，更巧妙地將布農族傳統圖騰與大地色系融入空間設計，讓廁所轉化為兼具美感與教育意涵的校園亮點之一。

    另也建置了組合屋汛期臨時多功能安置處，針對建築結構加強防水、電力設備更新及空間機能調整，平時作為柔道競技場，一旦進入汛期或遭遇天災，可迅速轉化為安全避難據點，守護部落師生生命安全；多功能綜合球場則採用高耐磨材質、強化排水功能，將成為學生體能培訓及社區活動的核心。

    高雄市議員高忠德，以及教育局督學沈素甜致詞時均表示，桃源國中的重建歷程，充分展現「減災、避災、韌性空間」的校園規劃思維，這次政府挹注總經費近2000萬工程資金，不僅是要修復校舍，更是要提升生活品質，建構一個安全的「緊急避難空間」。

    桃源國中重修後的廁所導入具在地特色的彩繪。（圖由高雄市教育局提供）

    桃源國中重修後的廁所導入具在地特色的彩繪。（圖由高雄市教育局提供）

    組合屋汛期臨時多功能安置處，平時將做為柔道場使用。（圖由高雄市教育局提供）

    組合屋汛期臨時多功能安置處，平時將做為柔道場使用。（圖由高雄市教育局提供）

    多功能綜合球場也能提供社區辦活動的場所。（圖由高雄市教育局提供）

    多功能綜合球場也能提供社區辦活動的場所。（圖由高雄市教育局提供）

