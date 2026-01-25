為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭縣推馬年限定天冰天菜年菜組合 一站式採購更便利

    2026/01/25 12:25 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣政府輔導縣農會推出馬年限定的「天冰天菜」年菜組合。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣政府輔導縣農會推出馬年限定的「天冰天菜」年菜組合。（圖由宜蘭縣府提供）

    農曆年腳步近了，宜蘭縣政府強化年節農漁產品行銷，輔導宜蘭縣農會整合在地農漁畜產業資源，推出馬年限定的「天冰天菜」年菜組合，透過一站式採購模式，讓消費者一次購足生鮮魚肉與各式蔬菜，省去奔波各市場的辛勞。

    宜蘭縣政府執行產業輔導與行銷推廣計畫，協助縣內各農會強化集貨、分級、冷鏈、銷售通路建置，促使農漁畜產品穩定進入市場，今年「天冰天菜」年菜組合，由宜蘭縣農會統籌規劃，串聯農民、漁會、食品加工業者，建構從產地到餐桌一條龍供應模式，落實食品安全把關。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，食安是過年期間消費者關心的議題，農會通路上架商品，由農會負責原料來源控管、品質檢驗與產地溯源，不僅品質有保證，也以合理價格穩定銷售，形成良性循環。

    宜蘭縣農會表示，此次年菜組合產品多元，像是「尋味宜蘭」生鮮冷凍箱，整合頭城及蘇澳區漁會、十大神農溪和食品、謝正佐等在地漁產業者，提供產地直送生鮮魚肉；「尋味宜蘭」蔬菜箱，結合順德臘味食品工廠的臘肉與鴨賞、宜蘭農友栽種的蔥蒜、綠園有機蔬菜農場有機芹菜、宜蘭嚴選好米，消費者可到宜蘭縣農會鮮饗宜蘭農舖採購，地點在宜蘭市林森路155號，本月底前訂購結帳享有早鳥優惠價。

    「天冰天菜」年菜組合，讓消費者一次購足生鮮魚肉與各式蔬菜。（圖由宜蘭縣府提供）

    「天冰天菜」年菜組合，讓消費者一次購足生鮮魚肉與各式蔬菜。（圖由宜蘭縣府提供）

