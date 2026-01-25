普仁獎桃園區表揚147小太陽 泰雅女孩摘下口罩實現勇氣宣言

中興國中藍之妘（左1起）、光明國中張凱翔、埔心國小游婕姸、大同國小張羽彤（右2起）、百吉國小林菡萱，獲選推薦入圍全國普仁獎，由副市長王明鉅（右3）頒獎。（記者鄭淑婷攝）

靈鷲山桃園區普仁獎頒獎典禮今（25）日於桃園高中舉行，共有147位在逆境中堅守品德、努力向學的學生獲獎，獲得推薦入圍全國普仁獎的大溪區百吉國小6年級林菡萱，曾因白斑受到嘲笑而封閉自己，每天緊緊戴著口罩，甚至一度拒學，去年她轉學到百吉國小後，導師陳春美不斷從旁鼓勵，希望她接受特別的自己，終於讓她慢慢走出陰影、迎向陽光，在今天的頒獎典禮上，她更勇敢摘下口罩，並向導師說「謝謝老師的照顧」。

靈鷲山佛教教團表示，普仁獎桃園區今年有184位學生報名，經嚴謹的初選、複選，共有147位孩子獲獎，國小62位、國中85位，其中，林菡萱、中埔國小陳季桓、自強國中郭郁恩、大同國小張羽彤、中興國中藍之妘、光明國中張凱翔、埔心國小游婕妍，獲選推薦入圍全國普仁獎，並由副市長王明鉅頒獎。

請繼續往下閱讀...

林菡萱是泰雅族女孩，過去因臉上的印記遭受嘲笑，長期以口罩遮住大半個臉龐，前年父親因心臟病離世後，她更加封閉自己，也不想到學校上課，靠著畫畫抒發不安的情緒，去年她轉學到百吉國小，在導師的引導下慢慢接納不一樣的自己，更在申請書中寫下「畢業前要把口罩拿掉」的願望，而在今天的頒獎典禮上，她已提前實現自己的勇氣宣言，並準備踏出畫畫比賽的第1步，林媽媽說，這1年多來菡萱的轉變真的很大，過去自卑又內向，但現在不僅活潑，也過得比以前快樂。

楊梅區大同國小5年級張羽彤，母親多年前離家失聯，父親長期病痛纏身，她選擇以懂事與堅毅回應人生考驗，放學後分擔家務、陪伴阿婆、照顧妹妹，在校品學兼優、待人真誠有禮，獲選為模範生，她主動擔任特殊生小天使，用細膩的同理心照顧他人，逆境不曾奪走她的笑容，反而成就更深的善良與責任感。

就讀光明國中8年級的張凱翔，面對母親罹患重病、龐大醫療費由父親獨力承擔的艱困現實，不但沒有被壓力擊倒，反而展現超齡的成熟與穩定，他主動分擔家務、珍惜資源、專注課業，成績名列前茅，導師一句「有能力再回饋社會」，成為他的人生座右銘，期許成為手心向下的人。

靈鷲山聖山寺監院懇慧法師與桃園講堂監院妙慧法師表示，讓孩子相信自己是太陽，不因環境困頓而失去光芒，正是普仁獎一路以來堅持的初衷，這些真實而樸實的生命故事，是逆境中力爭上游最動人的教材，普仁獎不只是一場頒獎典禮，更是一場集體為孩子加油的行動。

獲得推薦入圍全國普仁獎的大溪區百吉國小林菡萱，左為校長王連進。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法