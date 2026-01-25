SUPER JUNIOR旋風橫掃高雄 夜市商圈業績成長破3成

粉絲兌換專屬SUPER JUNIOR的「商圈夜市優惠券」。（經發局提供）

韓國傳奇男團SUPER JUNIOR迎來出道20週年重要里程碑，本週在高雄巨蛋連唱三天（23至25日），號召海內外超過3萬名E.L.F.（粉絲名稱）跨海齊聚港都；素有「灶咖男團」之稱的SUPER JUNIOR成員也踩點高雄，大嗑火鍋、雞排、咖啡甜點等在地小吃，帶動強勁的演唱會經濟效益，高雄各大夜市、商圈、餐酒館湧入續攤歌迷，業績普遍成長突破3成。

高雄市經發局長廖泰翔表示，迎接SUPER JUNIOR 20週年世界巡演，高雄多處地景打上藍光，交通號誌彩蛋、高雄捷運限定應援也有多項驚喜，讓樂迷留下最深刻的寶藍回憶。經發局也設計專屬SUPER JUNIOR券面的「商圈夜市優惠券」，歡迎E.L.F.追隨偶像腳步，一起走進高雄各商圈夜市與觀光景點。

六合夜市總幹事詹金翰說，高雄每月不間斷的大型音樂盛事，攤商始終維持在高度備戰的「旺季模式」，本週天團SUPER JUNIOR降臨高雄，散場後的續攤人龍如潮水般湧入，海產粥、排骨酥湯、大腸包小腸及木瓜牛奶等攤位皆大排長龍，本以為凌晨1點能收攤，沒想到忙到2、3點還停不下手。

瑞豐夜市「洋洋得串」黃老闆表示，瑞豐夜市人潮爆發式湧入，攤位前排隊人龍幾乎擠爆通道，感謝市府「商圈夜市券」活動，讓在地攤商實質受惠這波應援紅利，備餐的手根本停不下來，光是喊號收錢就忙到幾乎「燒聲」。

位於中央公園商圈的餐酒館「OFFLINE 離線」負責人Evan表示，中央公園商圈擁有深厚的K-pop粉絲基礎，迎接SUPER JUNIOR開唱，店內自主響應高雄城市應援規劃，推出K-pop專屬主題派對，吸引大批歌迷齊聚同歡，更寫下來店人流的新紀錄，炒熱玉竹街的續攤盛況。

經發局提醒，樂迷們先前持有的6款「2025商圈夜市優惠券」，使用期限僅至今年2月28日，請趕快到全市40多處商圈夜市、400多家合作店家消費使用。

SUPER JUNIOR旋風橫掃高雄 ，夜市業績成長3成。（經發局提供）

粉絲持「商圈夜市優惠券」到夜市消費。（經發局提供）

