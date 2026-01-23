為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    把握假日好天氣！白天回溫早晚溫差大 下波急凍時間曝光

    2026/01/23 18:19 記者吳亮儀／台北報導
    明天白天起緩慢回溫，桃園以北、東半部可達18度到21度，新竹以南也有23度到26度。（資料照，記者陳逸寬攝）

    強烈大陸冷氣團開始減弱，但明天清晨局部低區仍有10度低溫！中央氣象署預報，明天起雖然冷空氣開始減弱，但清晨仍有輻射冷卻影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區也有較大雨勢；下週二起另一波冷空氣強度也可能從東北季風升級為大陸冷氣團。

    氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨包括新竹、苗栗、南投、金門等地仍有輻射冷卻影響，低溫剩下10度，但白天起氣溫緩慢回溫，桃園以北、東半部可達18度到21度，新竹以南也有23度到26度；大台北地區及西半部山區也有零星短暫雨。

    鄭傑仁說，氣溫逐日回升，週日（25日）各地白天溫度都會超過20度，但迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢；下週一（26日）則是未來一週天氣最穩定的時候，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    「天氣變化大的時刻是在下週二（27日），這波冷空氣有可能從東北季風升級為大陸冷氣團」，鄭傑仁說，下週二也有另一波鋒面通過，下週三（28日）又有華南雲系東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，中部、東部及東南部地區有零星短暫雨。氣溫部分，屆時中部以北、宜蘭低溫剩下12度到15度，南部16度到18度。

    鄭傑仁說，下波冷氣團會在下週四（29日）到下週五開始減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，但清晨仍有輻射冷卻影響，溫差很大。

    氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來兩週以東北季風影響為主，東北季風增強或大陸冷氣團南下期間，各地氣溫下降，迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，其他時間氣溫回升。

    氣象署指出，第2週（1月31日~2月6日）北方冷高壓有增強的趨勢，各地氣溫轉涼；但近期模式第2週預報不確定性較大，請隨時留意氣象署的最新預報資訊。＃

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

