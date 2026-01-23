為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「超人力霸王」在高雄輕軌趴趴走 網友：這款APP可追蹤彩繪列車

    2026/01/23 18:26 記者王榮祥／高雄報導
    輕軌「超人力霸王」彩繪列車已經上路，為「冬日遊樂園」活動先暖場。（觀光局提供）

    輕軌「超人力霸王」彩繪列車已經上路，為「冬日遊樂園」活動先暖場。（觀光局提供）

    今年高雄「冬日遊樂園」主角是超人力霸王，市長陳其邁日前才開箱力霸王小提燈，就有民眾注意到力霸王輕軌列車已上路；熱心網友指出，這款APP可追蹤力霸王的位置。

    高雄冬日遊樂園屢屢創造話題，今年的超人力霸王同樣超高人氣，陳其邁日前公開力霸王小提燈與開運紅包後，瞬間引發許多討論；有民眾注意到除了小提燈外，力霸王彩繪輕軌已經在市區趴趴走，真的好帥。

    高市觀光局證實，以超人力霸王為主題的輕軌彩繪專車已經上路，已有部分網友陸續把照片PO上網，力霸王專車在「冬日遊樂園」將一直營運為活動暖身，也讓大小超人迷先打卡一波。

    受託操作輕軌的高雄捷運公司表示，目前共有3列彩繪專車，其中超人力霸王、虎航岡山蜜柑兩列車已經上路，蜜柑聯名朝天宮的萌虎平安號預計1月24日跟進，屆時高雄市區會有3列主題列車穿梭城區。

    熟悉高雄軌道的熱心網友指出，如果想搭乘超人力霸王彩繪輕軌列車，可先下載高雄捷運官方APP，這款APP可追蹤力霸王等彩繪專車現在的位置，方便超人迷們就近搭乘、不用久等。

    虎航岡山蜜柑聯名彩繪輕軌專車昨已先上路。（高捷提供）

    虎航岡山蜜柑聯名彩繪輕軌專車昨已先上路。（高捷提供）

    高雄捷運官方APP可追蹤彩繪列車目前的位置。（翻攝官網）

    高雄捷運官方APP可追蹤彩繪列車目前的位置。（翻攝官網）

