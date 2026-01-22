為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    解決師師相護問題 全家盟：校事會議絕對不可以廢除

    2026/01/22 13:11 記者林曉雲／台北報導
    解決師師相護問題，全家盟理事長蕭東原（右二）發聲明強調，校事會議絕對不可以廢除。（圖擷取自攝蕭東原臉書）

    解決師師相護問題，全家盟理事長蕭東原（右二）發聲明強調，校事會議絕對不可以廢除。（圖擷取自攝蕭東原臉書）

    教育部改革中小學校事會議上路，支持和要求廢除的兩方對立。全教總要求立刻廢除，但人本和家長團體反對廢除。全國家長團體聯盟理事長蕭東原發聲明表示，為了解決長年「師師相護」的結構性問題，校事會議絕對不可以廢，濫訴確實存在，但濫訴的問題根源不在校事會議。

    蕭東原表示，校事會議不是濫訴的根源，教評會卻是「大案小辦、師師相護」的大溫床，走回頭路由教評會處理不適任教師，等於踐踏學生的受教權和家長參與教育事務的權利，況且現行有其他比校事會議和解聘辦法更容易造成濫訴、更不公正、更可怕的單位和法規，教師團體為什麼不抗議？

    蕭東原表示，近期有1個管樂團指揮案例，歷經3次校事會議的調查皆不予懲處，其中有2次是家長跟主管機關陳情，主管機關發回學校處理的，照理說已處理過的案件應該不予受理，家長又跟司法單位檢舉也獲不起訴處分，該家長再跟社福單位檢舉，結果社福單位沒有調查也沒有訪談，依「違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第15款」規定，並依同法第97條規定處老師台幣6萬元罰鍰處分。

    蕭東原表示，學校後來只能依「高中以下校外人士協助教學注意事項第4條第1項，校外人士有下列各款情形之一者，學校不得進用或運用；第3款經各級社政主管機關依兒童及少年福利與權益保障法第97條」規定予以處罰，幸好後來老師向衛福部提起訴願後撤銷該處分。

    蕭東原表示，校事會議不是濫訴的根源，教評會卻是「大案小辦、師師相護」的大溫床，走回頭路由教評會處理不適任教師，等於踐踏學生的受教權和家長參與教育事務的權利，況且現行有其他比校事會議和解聘辦法更容易造成濫訴、更不公正、更可怕的單位和法規，教師團體為什麼不抗議？

    蕭東原強調，教育部改革新設初篩分流機制，4人審查小組（校長加3位委員）的設計，主要是為了分流，校長不參與表決，主要也是為了解決教師團體質疑：校長利用校事會議整肅異己的訴求，並沒有有疊床架屋的問題，制度或許還有一些問題，但要做的是知錯能改，而不是因噎廢食，或許折衷的幼教模式可以是下波改革之考慮方向，但校事會議絕對不可以廢除。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播