解決師師相護問題 全家盟：校事會議絕對不可以廢除

教育部改革中小學校事會議上路，支持和要求廢除的兩方對立。全教總要求立刻廢除，但人本和家長團體反對廢除。全國家長團體聯盟理事長蕭東原發聲明表示，為了解決長年「師師相護」的結構性問題，校事會議絕對不可以廢，濫訴確實存在，但濫訴的問題根源不在校事會議。

蕭東原表示，校事會議不是濫訴的根源，教評會卻是「大案小辦、師師相護」的大溫床，走回頭路由教評會處理不適任教師，等於踐踏學生的受教權和家長參與教育事務的權利，況且現行有其他比校事會議和解聘辦法更容易造成濫訴、更不公正、更可怕的單位和法規，教師團體為什麼不抗議？

蕭東原表示，近期有1個管樂團指揮案例，歷經3次校事會議的調查皆不予懲處，其中有2次是家長跟主管機關陳情，主管機關發回學校處理的，照理說已處理過的案件應該不予受理，家長又跟司法單位檢舉也獲不起訴處分，該家長再跟社福單位檢舉，結果社福單位沒有調查也沒有訪談，依「違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第15款」規定，並依同法第97條規定處老師台幣6萬元罰鍰處分。

蕭東原表示，學校後來只能依「高中以下校外人士協助教學注意事項第4條第1項，校外人士有下列各款情形之一者，學校不得進用或運用；第3款經各級社政主管機關依兒童及少年福利與權益保障法第97條」規定予以處罰，幸好後來老師向衛福部提起訴願後撤銷該處分。

蕭東原強調，教育部改革新設初篩分流機制，4人審查小組（校長加3位委員）的設計，主要是為了分流，校長不參與表決，主要也是為了解決教師團體質疑：校長利用校事會議整肅異己的訴求，並沒有有疊床架屋的問題，制度或許還有一些問題，但要做的是知錯能改，而不是因噎廢食，或許折衷的幼教模式可以是下波改革之考慮方向，但校事會議絕對不可以廢除。

