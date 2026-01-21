消防員疾呼！1舊物別塞抽屜 恐成「不定時炸彈」

鋰電池示意圖。（法新社檔案照）

隨民眾汰換電子產品速度加快，那些被遺忘在角落的舊設備，悄悄成為居家安全隱患。專業消防社群近日發文示警，許多民眾習慣將不再使用的手機、行動電源、相機或手持風扇隨手丟進抽屜，但這些含有「鋰電池」的產品即便在未插電的狀態下，仍可能因內部化學物質老化導致自燃，宛如一顆顆隱藏在深處的「定時炸彈」。

「鋰電池不需插電 就可能短路自燃」

消防帳號「消防神主牌」今於Threads 上發文指出，近年來，「鋰電池起火」的火災事件頻傳，但大家疏於注意到的是，「鋰電池的危險，其實是隨著時間『複利』計算的」，過去十年，大眾購買了大量的電子產品，當這些東西退流行或損壞後，大多被隨手扔進家裡某個不知名的抽屜或櫃子深處，隨後被遺忘，然而，這些被遺忘的舊（手機）電池並不會因為停止使用就處於絕對安全狀態。

請繼續往下閱讀...

隨著時間推移，電池內部的化學物質會逐漸老化，結構也可能出現崩解，「消防神主牌」也強調，「它們不需要插電，光是靜靜躺在那裡，就有可能因為內部短路而引發自燃。」

膠帶貼電池金屬接觸點 交超商回收

對此，「消防神主牌」同時提出了正確處理廢棄電池的SOP口訣：「找出來，貼起來，拿去丟。」，首先，民眾應主動搜查家中長期存放電子產品的抽屜，接著摘除放置已久的舊手機、行動電源的電池，並使用絕緣膠帶（或透明膠帶）貼住電池的「金屬接觸點」，以避免短路，最後，將報廢的電池交由超商（可換抵用金）、通訊行或資源回收廠妥善處理。

他也嚴肅警告，千萬不要把鋰電池丟進一般垃圾車，鋰電池若混入一般垃圾，在垃圾車進行壓縮作業時極易因受壓而爆炸起火，這不僅會引發車體火災，更可能重傷、甚至害死第一線的清潔隊員。

許多人會因個人情感將舊手機當作紀念品保存，但這往往是火災隱患的開始。消防員嚴肅呼籲，那些你忘記的鋰電池，正在慢慢變成「下一場火災的主角」，為了家人與居家的安全，現在就去翻翻看你的抽屜，別讓一時的疏忽，釀成不可挽回的災難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法