台灣出國頻率增、天數減 業者估日本團費上半年降5％

晴天旅遊集團董事長陳依福（中）推估，2025年出境約1880萬人次。（記者蔡昀容攝）

台灣出國旅遊市場興盛，旅行業者分析，國人出國頻率增加，不過旅程天數變短，推估2025年約1880萬出境人次。最受國人歡迎的旅遊目的地日本，受匯率、房價、旅行社間競爭影響，上半年團體旅遊費用有望下降，預估降約5％。

觀光署最新統計，2025年1至11月出國1738萬人次。晴天旅遊集團董事長陳依福推估去年整年度約1880萬人次。

展望2026年旅遊市場，陳依福認為，我國出境人數絕對會再成長，晴日旅遊今年銷售已達目標70%，其中以「天數短」產品較吃香。他分析，出國族群約709萬人，出境人次以1880萬計算，出國族群平均每年出國2.45次，出國頻率變高、旅程天數變短。

此外，「尋求深度與自由意義的旅行」成為風潮。陳依福說，2026年朝聖之路旅遊產品幾乎銷售完畢，是很大的趨勢。針對旅行經驗超過百國的族群，則可推特殊國家，不過有些會受政經情勢影響。

陳依福也觀察，疫情之後，旅客也開始重視口碑，金旅獎等獎項成為重要參考選項；疫後大眾對生命無常有感，出國鎖定一生必遊景點，例如極地、馬丘比丘等，反應都非常好，運動健康相關主題旅遊也是。

晴天旅遊子品牌「晴日旅遊」專注經營日本旅遊產品。總經理黃清凉表示，2025年截至11月，日本入境約3900萬人次，比2024年3500萬增約10%；以2024年12月入境約340萬人次推估，去年應會突破4200萬人次，無疑是亞洲旅遊大國。

黃清凉分析，日本11月發生「台灣有事」說，引起中國抵制赴日；1至11月赴日國際客，中國客位居第一，每月平均70至80萬人次，「台灣有事」發生之後，10天約掉至52萬左右，12月數據預估會更顯著。

不過黃清凉認為，中國客減少之後，日本旅遊品質會變好；上半年價格也會更優，原因是日幣匯率往下走，疫後明顯增加的大型飯店讓房間供給較足，大型活動萬博也已經結束，房價可能鬆動下降，而經過前面三年旅遊紅利之後，各旅行社今年會較競爭，因此上半年團費預估會下降約5%。

