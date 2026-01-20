21歲女居家清潔未達標竟被虎媽拘禁餓死 專家建議這樣做

台中「虎媽」詹淑珠，只因女兒居家清潔等生活習慣未達標將她拘禁餓死，遭中檢依拘禁凌虐致死罪起訴。（記者陳建志攝）

台中大甲「虎媽」詹淑珠，僅因認為女兒居家清潔等生活習慣未達要求，強迫她高中休學，且長期拘禁在房間、浴室，最終發生活活餓死的憾事。朝陽科大師資培育中心主任黃敦煌強調，在小孩接收手機資訊比家長提供的資訊更快速的環境下，家長應跟著調整管教方式，以溝通取代命令，並可藉由老師或專業社工的協助，採「易子而教」的方式，改正小孩不良的生活習慣。

對於陳女高中被強迫休學，黃敦煌表示，目前已是12年國教，已經沒有學生因為繳不起學費而須休學，因此當陳女休學時，學校若能更積極探究原因、給予協助或通報，或許能提早發現陳女的處境，避免憾事發生。

黃敦煌提醒，隨著智慧型手機的普及，家中孩子已經不像以前僅能從家長或老師端獲得資訊，有時從手機獲得的資訊比家長還快，因此家長應該調整心態，不要有以前覺得自己講的才是對的想法，而是要以溝通的方式讓小孩理解。

至於，小孩若有不好的生活習慣，千萬不要像詹姓媽媽以極端的方式拘禁管教，建議可透過老師、親友等第三者進行勸說，採「易子而教」的方式，以客觀的角度提供小孩建議，避免強硬的方式造成對立、衝突，另外也可尋求社會資源，透過專業社工的協助，導正小孩不良的習慣或行為。

