百工百業博覽會開跑！680攤齊聚台中 首展人潮爆滿

台中國際會展中心今年首展「台中百工百業博覽會」今天登場，展開4天熱鬧展期，參展及觀展人潮洶湧，總統賴清德出席開幕剪綵時說，對於主辦單位期盼未來能每年舉辦博覽會；總統也自許為「圓夢人」，中央政府一定鼎力協助，與地方攜手合作，讓台灣經濟產業持續蓬勃發展。

台中市商業會集結50個同業公會、日本等7個國家，展開旅遊、建築、年貨、汽車等7大產業展覽、多達680席以上展攤，商業會理事長謝豐享指出，預計入場人次可達10萬人以上，並創造3億元消費產值。

本屆博覽會透過產業主題展區，展現台中百工百業的產業力，展出內容包含「台中首屆室內最大規模年貨展」、「觀光旅遊展」、「國際交流區」、「國際新車展示區」、「數位AI家電暨廚衛安全設備展」、「房產建材裝潢展」、「幸福產業區」等七大主題，集結眾多指標品牌與產業公會參與，提供一站式採購與產業交流平台。

台中市長盧秀燕也出席力挺產業，台中國際會展中心啟用，盼帶動百工百業發展，並推動第二期工程，打造台中成為重要會展城市。

賴清德總統、盧秀燕市長與何欣純立委等人都參加台中百工百業博覽會。（記者蔡淑媛攝）

賴清德總統參加台中百工百業博覽會，會參展廠互動熱絡。（總統府提供）

中陽集團在博覽會打造互動性、體驗感與視覺亮點的生活展區。（記者蔡淑媛攝）

總統賴清德參加台中百工百業博覽會開幕剪綵。（記者蔡淑媛攝）

