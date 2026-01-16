台北茶花展 山仔后花卉試驗中心登場

台北茶花展即日起至1月25日開展。（公園處提供）

今年台北茶花展於即日起至1月25日開展，今年展覽以「茶花開了」為主題，結合自然景觀、園藝美學與藝術創作，呈現台北冬季特色花卉，邀請民眾走進山仔后花卉試驗中心茶花盛開的冬日花園。

台北市公園路燈工程管理處指出，花卉試驗中心擁有台灣歷史最悠久的茶花園，園區蒐集超過300種茶花品種，在獨特的天然氣候與微酸性土壤條件下，孕育出數千株茶花，成為茶花生長的理想場域。

今年的茶花展由中華民國茶花學會、公園處自行培育及茶花界達人精心雕塑的茶花盆景，展現茶花姿態與園藝技藝之美。台灣茶花育種學會也帶來最新育成品種，展現台灣茶花育種與園藝技術的成果。

展覽期間亦邀請台灣3E美術會以「茶花」為創作主題，透過繪畫等多元藝術形式，為茶花展增添人文與藝術層次。今年新規劃「迷霧茶花園」透過霧氣與植栽配置，營造夢幻的賞花氛圍。

開幕日也首度攜手亞洲香研所，推出專屬策劃的「春光調香室」，以氣味作為媒介，引導民眾認識自然環境的層次變化。香氣設計自茶花的清雅花香出發，延伸至土壤的溫潤氣息，並以木質調性的沉穩作結，串聯出象徵生態循環的感官體驗。「疊色明信片」活動以簡約分色與疊色概念為設計基礎，透過印章與色層堆疊完成作品，留下參與記憶。

展覽期間規劃多項推廣活動，「茶花講堂」邀請專家分享茶花栽培、原生山茶與育種知識，包括1月17日「台灣原生山茶」、1月24日「認識茶花育種」，以及1月20日舉辦的茶花扦插嫁接課程與茶花盆景雕塑課，歡迎報名。

假日期間另推出「茶花香頌」送苗活動，1月17、18、24及25日上午9時起，民眾憑3張11、12月或1月未開獎、不限金額發票或載具，可兌換茶花苗一盆，每人限領一次，數量有限，送完為止。所有發票將捐贈公益團體。

此外，展覽期間假日於茶花溫室由中華民國茶花學會提供「奉茶體驗:天香茶花飲」，每日限量開放，邀請遊客在茶花園中品飲茶花飲品，感受以花入茶的五感體驗。平日展期亦限定推出限量紅包袋絹印體驗，讓民眾親手創作迎接新春，增添節慶氣氛。

花卉試驗中心表示，台北茶花展是每年的第一場花展，除了茶花盛放，園區入口區則以鬱金香與風信子打造繽紛迎賓花海，年年吸引眾多遊客前來賞花、拍照，每日上午8時開園，下午5時閉園；室內展覽館上午9時開放至下午4時。

