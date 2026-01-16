為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北茶花展 山仔后花卉試驗中心登場

    2026/01/16 19:50 記者甘孟霖／台北報導
    台北茶花展即日起至1月25日開展。（公園處提供）

    台北茶花展即日起至1月25日開展。（公園處提供）

    今年台北茶花展於即日起至1月25日開展，今年展覽以「茶花開了」為主題，結合自然景觀、園藝美學與藝術創作，呈現台北冬季特色花卉，邀請民眾走進山仔后花卉試驗中心茶花盛開的冬日花園。

    台北市公園路燈工程管理處指出，花卉試驗中心擁有台灣歷史最悠久的茶花園，園區蒐集超過300種茶花品種，在獨特的天然氣候與微酸性土壤條件下，孕育出數千株茶花，成為茶花生長的理想場域。

    今年的茶花展由中華民國茶花學會、公園處自行培育及茶花界達人精心雕塑的茶花盆景，展現茶花姿態與園藝技藝之美。台灣茶花育種學會也帶來最新育成品種，展現台灣茶花育種與園藝技術的成果。

    展覽期間亦邀請台灣3E美術會以「茶花」為創作主題，透過繪畫等多元藝術形式，為茶花展增添人文與藝術層次。今年新規劃「迷霧茶花園」透過霧氣與植栽配置，營造夢幻的賞花氛圍。

     

    開幕日也首度攜手亞洲香研所，推出專屬策劃的「春光調香室」，以氣味作為媒介，引導民眾認識自然環境的層次變化。香氣設計自茶花的清雅花香出發，延伸至土壤的溫潤氣息，並以木質調性的沉穩作結，串聯出象徵生態循環的感官體驗。「疊色明信片」活動以簡約分色與疊色概念為設計基礎，透過印章與色層堆疊完成作品，留下參與記憶。 

     

    展覽期間規劃多項推廣活動，「茶花講堂」邀請專家分享茶花栽培、原生山茶與育種知識，包括1月17日「台灣原生山茶」、1月24日「認識茶花育種」，以及1月20日舉辦的茶花扦插嫁接課程與茶花盆景雕塑課，歡迎報名。

    假日期間另推出「茶花香頌」送苗活動，1月17、18、24及25日上午9時起，民眾憑3張11、12月或1月未開獎、不限金額發票或載具，可兌換茶花苗一盆，每人限領一次，數量有限，送完為止。所有發票將捐贈公益團體。

     

    此外，展覽期間假日於茶花溫室由中華民國茶花學會提供「奉茶體驗:天香茶花飲」，每日限量開放，邀請遊客在茶花園中品飲茶花飲品，感受以花入茶的五感體驗。平日展期亦限定推出限量紅包袋絹印體驗，讓民眾親手創作迎接新春，增添節慶氣氛。

     

    花卉試驗中心表示，台北茶花展是每年的第一場花展，除了茶花盛放，園區入口區則以鬱金香與風信子打造繽紛迎賓花海，年年吸引眾多遊客前來賞花、拍照，每日上午8時開園，下午5時閉園；室內展覽館上午9時開放至下午4時。

     

    台北茶花展即日起至1月25日開展。（公園處提供）

    台北茶花展即日起至1月25日開展。（公園處提供）

    台北茶花展即日起至1月25日開展。（公園處提供）

    台北茶花展即日起至1月25日開展。（公園處提供）

    台北茶花展即日起至1月25日開展。（公園處提供）

    台北茶花展即日起至1月25日開展。（公園處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播