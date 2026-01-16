學測明登場應考攻略看這裡！大考中心曝6大地雷這樣扣分

大考中心整理應考注意事項。（大考中心提供）

115大學學測明起登場，此次有12.1萬人報考。大考中心除整理應考細節攻略，也提醒一定要帶應試有效證件正本、行動電話完全關機等6大重中之重的重點。

根據大考中心試程安排，明天考2科，分別為上午9點20分至11時考數學A、下午12時50分至14時40分考自然；後天考3科，分別為上午9點20分至11時考英文、下午12時50分至14時20分考國綜、下午15時20分至16時50分考國寫；下星期一則考2科，分別為上午9點20分至11時考數學B、下午12時50分至14時40分考社會。

請繼續往下閱讀...

歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本供身分查驗，大考中心提醒，考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。應試有效證件含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。但不包含學生證，而健保卡則需要有照片才是應試有效證件。違者依違規處理辦法第6條，扣減該節成績1級分。

行動電話也必須完全關機，開啟飛航模式或設定為靜音，均不是完全關機。另禁止攜帶具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品如智慧型手表、手環、飾品、眼鏡，耳機、錄音筆、吊飾型密錄器等等入座。違反2項規定者將依違規處理辦法第8條，視情節處置。

關於不可使用之直尺樣式，則包括涉及符號或各種圖形，例如圓、橢圓與正方形等，以及涉及非量測用的數值、數學式等均是，考試簡章第42頁有清楚記載。

此外，在考試開始鈴響起，要記得於答題卷簽全名，若是提前簽名者，依違規處理辦法第7條第3項，扣減該節成績2級分；未簽名者，依違規處理辦法第14條，扣減該節成績1級分。而考試結束鈴聲響畢，應立即停止作答動作，否則扣減該節成績1級分，經監試人員制止後仍繼續作答動作者，依情節扣2至3級分，最重可加重扣分或該節不予計分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法