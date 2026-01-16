為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    學測明登場應考攻略看這裡！大考中心曝6大地雷這樣扣分

    2026/01/16 19:56 記者楊綿傑／台北報導
    大考中心整理應考注意事項。（大考中心提供）

    大考中心整理應考注意事項。（大考中心提供）

    115大學學測明起登場，此次有12.1萬人報考。大考中心除整理應考細節攻略，也提醒一定要帶應試有效證件正本、行動電話完全關機等6大重中之重的重點。

    根據大考中心試程安排，明天考2科，分別為上午9點20分至11時考數學A、下午12時50分至14時40分考自然；後天考3科，分別為上午9點20分至11時考英文、下午12時50分至14時20分考國綜、下午15時20分至16時50分考國寫；下星期一則考2科，分別為上午9點20分至11時考數學B、下午12時50分至14時40分考社會。

    歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本供身分查驗，大考中心提醒，考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。應試有效證件含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。但不包含學生證，而健保卡則需要有照片才是應試有效證件。違者依違規處理辦法第6條，扣減該節成績1級分。

    行動電話也必須完全關機，開啟飛航模式或設定為靜音，均不是完全關機。另禁止攜帶具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品如智慧型手表、手環、飾品、眼鏡，耳機、錄音筆、吊飾型密錄器等等入座。違反2項規定者將依違規處理辦法第8條，視情節處置。

    關於不可使用之直尺樣式，則包括涉及符號或各種圖形，例如圓、橢圓與正方形等，以及涉及非量測用的數值、數學式等均是，考試簡章第42頁有清楚記載。

    此外，在考試開始鈴響起，要記得於答題卷簽全名，若是提前簽名者，依違規處理辦法第7條第3項，扣減該節成績2級分；未簽名者，依違規處理辦法第14條，扣減該節成績1級分。而考試結束鈴聲響畢，應立即停止作答動作，否則扣減該節成績1級分，經監試人員制止後仍繼續作答動作者，依情節扣2至3級分，最重可加重扣分或該節不予計分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播