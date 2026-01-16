為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭蘇澳5潑猴馬路亂竄害女騎士慘摔 猴王還作勢挑釁叫囂

    2026/01/16 16:02 記者王峻祺／宜蘭報導
    蘇澳獼猴亂竄馬路，害女騎士慘摔。（民眾提供）

    蘇澳獼猴亂竄馬路，害女騎士慘摔。（民眾提供）

    宜蘭舊蘇花公路及蘇澳港區樹林猴群多，時常有獼猴下山逛大街，14日就有5隻獼猴闖入移山路上接續過街，領軍的猴哥雖身手矯健，卻因亂竄害一名60歲常姓女騎士當場閃避不及慘摔，所幸常女送醫輕傷無礙，但一旁猴王誤會猴孫遭欺負，還跳出挑釁叫囂，讓目擊民眾直呼「這群潑猴實在太可惡！」

    60歲常姓女騎士14日下午近3點騎車行經蘇澳移山路段，未料遇上一群正準備返回山上的獼猴在馬路上亂竄，因閃避不及疑似碰撞倒地，後方男騎士見狀立刻下車關心常女傷勢，經送醫輕傷無礙；猴子也似乎被嚇到，跳不過柵欄一度往後倒後，才躍身跳進樹林。

    常女表示，當時有隻獼猴，從對向車道朝她衝過來，實在閃避不及才會摔車，撞到當下真的有被嚇到。

    熱心幫忙的男騎士說，看到前方騎士摔車後立即停下幫忙，除一開始亂竄的獼猴外，後續還有10多隻猴子往一旁樹林內跑，猴王更疑似誤會同伴被欺負，一度衝下來對騎士作勢攻擊。

    蘇澳警方表示，當地附近山區道路時常可見野生動物出沒，用路人行經相關路段時，務必放慢車速、注意前方狀況，遇到突發情形請保持冷靜，避免緊急反應造成危險，以確保自身與其他用路人的行車安全。

    獼猴亂竄馬路，女騎士閃避不及慘摔。（民眾提供）

    獼猴亂竄馬路，女騎士閃避不及慘摔。（民眾提供）

