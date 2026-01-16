台中港特定區第4次通檢啟動 盼突破逾50年開發瓶頸

港區民眾翻閱「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）案」及「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」藍圖。（記者張軒哲攝）

台中市政府推動「變更台中港特定區計畫（第4次通盤檢討）案」及「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」為期30天的公開展覽，今（16）日起分別在沙鹿、清水、大肚、梧棲及龍井等區公所舉行5場說明會，今日吸引約200名民眾齊聚，翻閱計畫藍圖，有民眾認為，早年土地較不值錢，現在寸土寸金，若要徵收拓寬道路，希望有合理價格。

台中市都市發展局表示，台中港特定區計畫自50多年前「新高港」築港，是台灣引進整體規劃藍圖式都市計畫的先行案例，目前進行第4次通盤檢討，因海線地區長年受到都市計畫法規限制、公設保留地過多、缺乏徵收與開發，以及涉及中央與地方權責協調，導致地方發展受阻，土地無法有效利用。

此外，目前變更台中港特定區計畫仍在草案公開展覽階段，尚未定案。有關民團建議縮小台中港特定區計畫範圍並劃設海洋資源地區等建議，已納入規劃參考，後續將由都市計畫委員會審議。

梧棲陳先生指出，家族有1塊百餘坪土地做在台灣大道旁，如果以公設保留地影響最大是梧棲區。沙鹿區南斗路李先生說，有1塊約500坪土地，被列為都是計畫保護區50年，部分用地被劃為巷內道路擴寬用地，希望市府能用最合理價格徵收。

市議員陳廷秀強調，今年是台中港特定區納入變更案的關鍵期，呼籲民眾踴躍提出陳情，力拚在下一屆市長任內完成公告實施，特別是許多地主希望能將目前的「保護區」變更為「住宅區」。

港區民眾仔細尋找自家土地於「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）案」的位置。（記者張軒哲攝）

「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）案」及「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」為期30天的公開展覽，於沙鹿區公所舉行說明會。（記者張軒哲攝）

