愛買桃園店遭爆料 賣過期5年發霉黑米

有民眾去年底在愛買桃園店趁黑米買一送一促銷買了2包，回家開了1包發現已發霉結塊，包裝有效期限，竟然是「2020/12/27」，整整過期5年還在賣；由於向市府1999投訴，衛生局派員到場稽查並未發現過期商品，讓這位民眾相當憤怒「發票跟發霉的照片是平行時空的產物嗎？」，市議員黃瓊慧也聲援該民眾，衛生局則表示，雖然沒有當場查到違規，但會將愛買桃園店列入「重點查核對象」。

衛生局食品管理科代理科長黃叔慧表示，衛生接手1999民眾陳情後，以無預警方式派員到現場查核，雖未在架上發現同批次違規產品，但衛生局仍將民眾提供之照片與憑證列為重要依據，目前已具體要求業者針對進貨、庫存及效期管理提出完整書面說明，並責令立即加強內部品管流程，並將桃園愛買店列為「重點查核對象」，將不定期稽查。

對於外界質疑拖了半個月才稽查，是否有通風報信之嫌；黃叔慧則說明，民眾於去年29月日向1999投訴，接獲通報後立刻排入稽查期程，今年1月6日就派員到愛買稽查，期間還有3天元旦連續假期，絕對沒有刻意耽誤情形，由於該民眾於今年1月13日接到衛生局回函，誤以為拖了半個月才去稽查。

該民眾在Threads貼文抱怨，原來在桃園賣過期品，只要稽查那天剛好架上沒貨就沒事喔？各位以後買東西真的要注意，政府的標準我真的看不懂；檢舉難道只是一個儀式而已嗎？

網友們則是意見兩極，還有網由質疑該民眾「你怎證明確實是你當初在愛買買的那包，衛生局必須當公正的第三人，他不能只信你的話阿，去檢查就都沒發現，你要他怎辦？」；但也有網友聲援該民眾認為「愛買不適合買食品、買過很多次桂冠火鍋料餃子，煮了發現都臭酸了！超噁」。

市議員黃瓊慧說「會不會有一種可能，我是大膽假設啦……這半個月當中，有人跑去跟業者通風報信、讓他們把過期的產品通通收起來，然後衛生局當然就稽查不到了」；但衛生局起碼應該給予過期產品依然放在架上賣來開罰吧。

民眾從愛買桃園店購買黑米，竟然有效期限已經逾期5年。（圖由民眾提供）

