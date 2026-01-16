嘉義郵局聯手網紅、消防局 短影音推防災行銷台灣燈會

網紅逸祥（中）、嘉義縣消防局消防人員（右）及型男郵務士（左）今天一同拍攝影片行銷。（圖由嘉義縣消防局提供）

今年台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場舉行，嘉義郵局首創結合短影音行銷與公共安全宣導，邀請在地網紅逸祥、嘉義縣消防局消防人員及型男郵務士共同拍攝創意宣導影片，透過跨界合作推廣防災教育、i郵箱服務與燈會獨家集郵商品，並邀請遊客到嘉義縣欣賞燈會。

拍攝活動今天在朴子祥和郵局進行，網紅逸祥、消防人員及郵務士入鏡拍攝，展現郵政服務與公共安全攜手合作的形象。

短片由三方實際操作 24小時全年無休的「i郵箱」，強調自助取寄件的便利性，逸祥以幽默風格介紹取件流程，消防局同步宣導「住宅用火災警報器（住警器）」的重要性，提醒民眾重視火災初期預警與逃生安全；郵務士接續介紹燈會期間限定推出的集郵商品，將生活服務、公共安全與燈會元素自然結合。

嘉義縣消防局長蔡建安表示，藉由燈會平台與創意影片形式，讓消防人員與郵務團隊一同現身，提升民眾對防火、防災與緊急應變的重視；嘉義郵局局長陳雍宗說，郵務士穿梭於大街小巷，了解社區需求，首度與消防局跨機關合作，期望結合郵局的親民服務與消防專業，共同推動智慧用郵與安全生活，讓公共服務深入社區。

嘉義郵局將於台灣燈會會場設置專屬行銷攤位，提供i郵箱服務，並同步推出燈會獨家集郵商品，讓民眾體驗科技與人文交織的「智慧郵政」服務。

