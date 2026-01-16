竹市啟動國家清潔月 建功環保志工11年每2週打掃社區

國家清潔月啟動，新竹市建功環保志工連11年參與社區環境整理，也成為國家清潔月示範的環保志工隊。（記者洪美秀攝）

新竹市環保局今天啟動過年前的國家清潔月活動，即日起到2月15日，邀各社區環保志工針對周邊環境展開環境清潔行動，其中成立11年的建功環保志工，幾乎每2週就動員打掃社區環境，也獲得績優環保志工表揚，志工們除隨手撿菸蒂，也針對社區環境進行清淤及打掃工作，還有撿菸蒂換禮券活動，邀竹市社區環保志工動起來。

環保局表示，今年竹市國家清潔月活動，包括動員各里環保志工與里民，針對公共空間、巷弄、公園及環境熱點全面清理垃圾、菸蒂與積水容器，並由市府機關及所屬學校帶頭清掃辦公廳舍內外及周邊環境，且邀請4大超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OKmart）響應。並延續「菸蒂不落地」政策，結合社區志工與青年族群，推出「不留餘蒂、馬上換好禮」撿菸蒂行動，只要動員里民集中撿拾菸蒂，以里辦公處為單位集中菸蒂，每300公克級距可兌換100元禮券，每里限兌換1次及兌換1000元禮券為上限，2月9日到2月12日9時至12時可到環保局（新竹市海濱路240號）兌換。

另環保局也規劃學生專場活動，邀請國中、高中及大專校院學生2月7日13時至16時到東門圓環中心（迎曦門廣場）報到，走入市中心公共空間，透過實際行動撿拾菸蒂，培養青年公共參與及環境公民意識。另環保局提供巨大家具「全年不限次數、不限量」預約清運服務，採「每日限量登記及清運」，市民可提早登記預約。但因應農曆春節期間作業調整，2月15日至20日暫停受理預約登記及清運作業。

國家清潔月啟動，新竹市環保局邀請各里環保志工參與社區大清潔活動，還可參加撿菸蒂換禮券活動。（記者洪美秀攝）

