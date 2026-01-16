為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市打造十九灣滯洪池 拚今年汛期前發揮功能、整體估12月前完工

    2026/01/16 15:54 記者陳文嬋／高雄報導
    高市打造十九灣滯洪池 ，力拚今年汛期前發揮滯洪功能。（市府提供）

    高市打造十九灣滯洪池 ，力拚今年汛期前發揮滯洪功能。（市府提供）

    高雄市為改善曹公新圳溢淹情形，水利局向中央爭取經費2億元，打造十九灣滯洪池及護岸工程，力拚今年汛期前發揮滯洪功能，提升仁武區防洪能力。

    高雄因應極端氣候帶來強降雨及颱風伴隨豪雨，水利局為解決曹公新圳上游十九灣排水洪峰迅速排入下游問題，向中央爭取經費2億元，打造十九灣滯洪池，占地約4.68公頃，滯洪量19.5萬噸，整體工程預計今年12月前完工。

    副市長林欽榮今天下午視察十九灣滯洪池，工程預定進度40.7%，實際進度46.09%，施工進度超前5.39%，目前進行排水護岸及箱涵等部分設施，滯洪池主體也已開挖施作，水利局刻正積極趕工，他肯定進度超前，勉勵團隊加緊趕工，期望汛期前發揮滯洪效果，紓解仁武區淹水問題，打造安全、宜居且具防洪韌性的生活環境。

    水利局表示，滯洪池採築堤3公尺高土丘方式，搭配種植喬木形成緩衝綠帶，並利用既有雜木，整理破碎後，與土壤拌合，增加土壤有機質，減緩生態衝擊，更於河道內設置4處動物逃生通道，串聯棲地兼顧水利與環境景觀。

    水利局表示，工程將於完工後，有效削減曹公新圳洪峰流量，讓仁武區八德東路至仁勇橋段的曹公新圳水位，在洪峰時最大可降低洪水位約70公分，受惠淹水改善面積約125公頃。

    副市長林欽榮今視察十九灣滯洪池，肯定工程進度超前。（市府提供）

    副市長林欽榮今視察十九灣滯洪池，肯定工程進度超前。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播