高市打造十九灣滯洪池 拚今年汛期前發揮功能、整體估12月前完工

高市打造十九灣滯洪池 ，力拚今年汛期前發揮滯洪功能。（市府提供）

高雄市為改善曹公新圳溢淹情形，水利局向中央爭取經費2億元，打造十九灣滯洪池及護岸工程，力拚今年汛期前發揮滯洪功能，提升仁武區防洪能力。

高雄因應極端氣候帶來強降雨及颱風伴隨豪雨，水利局為解決曹公新圳上游十九灣排水洪峰迅速排入下游問題，向中央爭取經費2億元，打造十九灣滯洪池，占地約4.68公頃，滯洪量19.5萬噸，整體工程預計今年12月前完工。

請繼續往下閱讀...

副市長林欽榮今天下午視察十九灣滯洪池，工程預定進度40.7%，實際進度46.09%，施工進度超前5.39%，目前進行排水護岸及箱涵等部分設施，滯洪池主體也已開挖施作，水利局刻正積極趕工，他肯定進度超前，勉勵團隊加緊趕工，期望汛期前發揮滯洪效果，紓解仁武區淹水問題，打造安全、宜居且具防洪韌性的生活環境。

水利局表示，滯洪池採築堤3公尺高土丘方式，搭配種植喬木形成緩衝綠帶，並利用既有雜木，整理破碎後，與土壤拌合，增加土壤有機質，減緩生態衝擊，更於河道內設置4處動物逃生通道，串聯棲地兼顧水利與環境景觀。

水利局表示，工程將於完工後，有效削減曹公新圳洪峰流量，讓仁武區八德東路至仁勇橋段的曹公新圳水位，在洪峰時最大可降低洪水位約70公分，受惠淹水改善面積約125公頃。

副市長林欽榮今視察十九灣滯洪池，肯定工程進度超前。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法