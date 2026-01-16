為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    肖像曾遭盜用進行誆騙 張淑芬帶護國神山志工進校園教識詐

    2026/01/16 15:54 記者吳俊鋒／台南報導
    台積電慈善基金會董事長張淑芬帶領志工團隊深入偏區，在左鎮國小進行識詐宣導。（記者吳俊鋒攝）

    台積電慈善基金會董事長張淑芬帶領志工團隊深入偏區，在左鎮國小進行識詐宣導。（記者吳俊鋒攝）

    有「護國神山」之稱的台積電，慈善基金會董事長張淑芬因肖像曾遭不肖人士盜用，企圖誆騙民眾，雖然及時揭穿，但也讓她深知識詐能力推廣的重要性，今天帶領全球實體安全管理處（GPS）志工前往偏區國小校園，團隊運用自身的專業背景進行宣導，讓學童及其家長懂得如何自我保護，避免上當，活動氣氛熱烈。

    30名GPS志工在張淑芬的帶領下，深入台南的左鎮國小舉，警分局、區公所也全力配合，產官學攜手推動偏鄉的科技防詐普及教育，校方更協助邀請孩子的爸爸、媽媽、爺爺、奶奶等到場參加，親子一起提升數位安全素養。

    張淑芬提到，詐騙伎倆層不出窮，大人、小孩都有上當案例，連她自己也遇過，各種手法五花八門，若沒有更新的認知，恐難防範，稍一疏忽，就容易變成被害者了，財物損失，身心更受創，真的要注意。

    張淑芬表示，志工團隊運用自身專業，教導如何辨別、防範日新月異的伎倆，讓小朋友學到更實用的知識，且帶回去與家人分享，讓識詐素養更普及，大家都懂得保護自己，有效降低民眾受騙案件，希望孩子們更聰明、更敏捷，將來做個好國民。

    台積電全球實體安全管理處長屠震指出，志工們的家裡也有老一輩、小孩子，甚至親友曾是詐欺案件的被害人，感同身受，前進校園進行教育宣導，貢獻自己的專業，讓數位安全的素養向上提升，避免有民眾再被騙，何樂不為。

    今天的教育推廣內容，主要在於指導大小朋友如何辨別AI生成影片，並運用手機查證錯假訊息，希望家屬之間多互動，創造共同的生活經驗，撰寫自己人專屬的密碼，建立親子識詐模式；校長楊靜芳、左鎮區長李燿州、新營分局長陳俊凱等都出席，協助宣導順利進行。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台積電慈善基金會董事長張淑芬帶領志工團隊深入偏區，在左鎮國小進行科技防詐普及教育。（記者吳俊鋒攝）

    台積電慈善基金會董事長張淑芬帶領志工團隊深入偏區，在左鎮國小進行科技防詐普及教育。（記者吳俊鋒攝）

    台積電慈善基金會董事長張淑芬帶領志工團隊深入偏區，在左鎮國小進行科技防詐普及教育，警方致贈感謝禮。（記者吳俊鋒攝）

    台積電慈善基金會董事長張淑芬帶領志工團隊深入偏區，在左鎮國小進行科技防詐普及教育，警方致贈感謝禮。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播