收了訂金後反悔？入住護理之家2小時被丟包 桃市衛生局回應了

楊先生投訴桃園龜山這間護理之家收取2萬訂金後，竟把妹妹丟包醫院急診室。（民眾提供）

桃園市1名楊先生向媒體投訴，已支付2萬元訂金讓50歲妹妹入住桃園市龜山區一間護理之家，不料不到2小時，業者沒有告知任何理由，竟將妹妹丟包到原住院的國軍桃園總醫院急診室，他質疑業者收取訂金後反悔，已經涉及詐欺、強制罪；對此，業者今（15）日否認收取保證金，強調對方未經同意把病患送至護理之家，並未簽訂合約，雙方各說各話。

桃園市政府衛生局長期照護科長余正麗晚間對此表示，衛生局並未收到當事人此案的投訴，明天將啟動進一步調查程序，以釐清該護理之家在收住評估及後續處置過程中，是否涉及護理人員法及其他相關法規的適法性。

請繼續往下閱讀...

據了解，楊先生50歲的妹妹，20年前生了大病，2年前又發現腦瘤，近年都需要長期照護，楊先生去年12月原本安排入住桃園龜山這間護理之家，不過，就在妹妹出院入住護理之家不到2小時，卻遭業者丟包醫院，只能獨自坐在醫院急診室啜泣。楊先生呼籲主管機關在核准長照機構設立後，要持續監督，避免再有更多受害者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法