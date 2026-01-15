為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    收了訂金後反悔？入住護理之家2小時被丟包 桃市衛生局回應了

    2026/01/15 21:35 記者李容萍／桃園報導
    楊先生投訴桃園龜山這間護理之家收取2萬訂金後，竟把妹妹丟包醫院急診室。（民眾提供）

    楊先生投訴桃園龜山這間護理之家收取2萬訂金後，竟把妹妹丟包醫院急診室。（民眾提供）

    桃園市1名楊先生向媒體投訴，已支付2萬元訂金讓50歲妹妹入住桃園市龜山區一間護理之家，不料不到2小時，業者沒有告知任何理由，竟將妹妹丟包到原住院的國軍桃園總醫院急診室，他質疑業者收取訂金後反悔，已經涉及詐欺、強制罪；對此，業者今（15）日否認收取保證金，強調對方未經同意把病患送至護理之家，並未簽訂合約，雙方各說各話。

    桃園市政府衛生局長期照護科長余正麗晚間對此表示，衛生局並未收到當事人此案的投訴，明天將啟動進一步調查程序，以釐清該護理之家在收住評估及後續處置過程中，是否涉及護理人員法及其他相關法規的適法性。

    據了解，楊先生50歲的妹妹，20年前生了大病，2年前又發現腦瘤，近年都需要長期照護，楊先生去年12月原本安排入住桃園龜山這間護理之家，不過，就在妹妹出院入住護理之家不到2小時，卻遭業者丟包醫院，只能獨自坐在醫院急診室啜泣。楊先生呼籲主管機關在核准長照機構設立後，要持續監督，避免再有更多受害者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播