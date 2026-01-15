學童玩鬼抓人弄壞溜滑梯遭罰站30天？校方澄清曝「這樣」機會教育

7名國小學童玩鬼抓人造成溜滑梯鬆脫。（民眾提供；本報合成）

彰化縣7名國小學童在溜滑梯玩鬼抓人，疑似弄壞遊具而遭罰站30天。校方澄清，學童不當使用，致遊具鬆脫，教師找來他們各自繪畫正確遊具使用的海報，自行選定下課時間拿著安全海報宣導，機會教育，讓全校學生都能從中學習。

校方指出，溜滑梯是塑膠材質，去年8月底啟用，11月使用不當鬆脫。溜滑梯是管狀，7名學童一起玩鬼抓人，可能因為人太多鑽進管狀溜滑梯，又爬上爬下壓到，造成溜滑梯螺絲鬆脫，校方立即告知家長，馬上完成維修。

校方說，教師為了讓小朋友機會教育，與7名學童分別討論，各自繪製溜滑梯安全宣導海報，在取得家長同意後，每個小朋友必須利用下課時間完成20次安全宣導，以自己所做的海報宣導遊具安全使用方法，希望在宣導的同時，讓全校學生都建立安全使用的觀念。

校方澄清，老師有規定每次宣導時間至少要幾分鐘，有的小朋友可能下課時間過了一半才去宣導，因此才會有小朋友宣導次數超過20次。校方自行維修完畢，也沒有向學生請求賠償。

管狀溜滑梯鬆脫。

