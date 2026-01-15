為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    好寫好拿又便宜！這支被封為「筆界CP王」 網大推：經濟實惠款

    2026/01/15 21:35 即時新聞／綜合報導
    文具店裡原子筆款式百百款，有網友大推一款平價原子筆。（資料照）

    文具店原子筆款式百百款，不過有網友大推一款平價原子筆，直呼「CP值高到爆」，貼文曝光後，引起許多網友共鳴，也讓該筆被網友封為「筆界CP王」。

    一名網友在Threads發文分享，CP值高到爆的藍筆，好寫好拿又便宜，就算筆不小心用不見也不會心疼，直呼，「這沒人能反駁吧」。

    而該筆名為「O.B. office-ball Gel 0.5MM自動中性筆」，型號200A有藍、紅、黑三色，一支只要15元，在文具店更是僅需11元，性價比非常高，其中水性款式最受網友推崇。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「我都直接買整盒」、「我最喜歡用這款。而且也不會容易摔到就斷水」、「其實有分油性（沒有矽膠）跟水性（握筆處有矽膠），水性+1」、「我今天才去買10支」、「補習班、宮廟的最愛」、「超好寫、順滑，經濟實惠款」、「筆界CP王」。

    此外，也有網友推薦其他好用的原子筆，「O-TORO科學筆，這支是目前我覺得最好寫的」、「我覺得這個更好寫TOWO SMOOTH OILY 東文牌 OP-100 中油筆0.7 FINE」、「東文也不錯」、「秘書牌SB-202。念念不忘的古早味」。

    在 Threads 查看

    「O.B. office-ball Gel 0.5MM自動中性筆」被網友封為「筆界CP王」。（擷取自is20199/Threads）

