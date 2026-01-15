翁震州攜手慈善協會邀新莊小球員看《冠軍之路》 傳承冠軍精神

民進黨新北市議員翁震州今晚與昱品光耀慈善協會包場，邀新莊區7間學校棒球隊一同觀看《冠軍之路》。（新北市議員翁震州提供）

紀錄台灣隊在2024年世界棒球12強賽奪冠的《冠軍之路》紀錄片，上映僅10天全國票房已破3500萬元，民進黨新北市議員翁震州今晚攜手新北市昱品光耀慈善協會包場，邀請新莊區7間國中、小棒球隊一同觀影，立委吳秉叡、蘇巧慧也到場與近200位孩子回顧台灣棒球傲人的歷程。

今晚包括新泰國小、國泰國小、中港國小、光華國小、民安國小、福營國中及新泰國中等7間棒球校隊球員受邀到板橋大遠百威秀影城觀影。吳秉叡表示，片中重現台灣隊在12強賽擊敗日本奪冠，這場勝利不只是球場上的成績，更讓國人再次感受到棒球凝聚人心的力量，也讓世界看見台灣在國際賽事展現的態度與實力。

蘇巧慧肯定翁震州長期努力提升新莊學校的軟、硬體設施，支持地方基層運動發展，同時關心台灣文化產業，她說，上週她才舉辦電影包場，和新北的小球員一起重溫台灣奪冠的感動瞬間，感謝翁震州接力響應，未來她也會繼續和翁震州努力，為新北的大小朋友打造更好的生活環境。

昱品光耀慈善協會理事長王鐙毅說，協會重視基層運動帶來的正向影響，此次包場活動，希望透過實際行動支持基層棒球隊，讓孩子們在追求夢想的路上，感受到社會的陪伴與鼓勵，也讓努力付出的年輕選手被看見與肯定。

翁震州指出，《冠軍之路》並非只聚焦在台灣隊的奪冠時刻，而是回到選手長時間訓練、承受壓力與自我突破的過程，讓觀眾理解成功背後的累積與堅持，對在基層努力訓練的孩子們，特別有啟發意義，他盼年輕球員從前輩的故事中汲取力量，持續追逐夢想，也鼓勵民眾走進戲院TEAM TAIWAN。

