最強走春又來了！彰化市年貨大街擴大舉辦 9天130攤讓民眾逛到爆

去年彰化市年貨大街創下百萬人次遊客人潮，市長連世賢（中）邀請大家今年再來走春。（圖由市公所提供）

最強走春！彰化市公所今年擴大舉辦年貨大街，預計將從2月14日到22日長達9天，串聯永樂街與民族路，將納入130攤包括吃、喝、玩、樂一應俱全的攤位，期望再創中台灣最強走春的年貨市集。

彰化市公所去年在民族路、永樂街舉辦的年貨大街，9天來湧入的人潮高達近百萬人次。

彰化市公所公用事業課指出，今年春節年貨大街擴大舉辦，提前從2月14日西洋情人節展開，持續到2月22日，總共為期9天，將串連永樂街、民族路兩個街區，其中永樂街年貨大街長達300公尺，民族路則是從中華路口到關帝廟約200公尺長；兩個街區總共將設130個攤位，目前正在招商中。是否要納入小西街，還在討論中。

為吸引人潮及增加年節歡樂氣氛，在民族路及永樂街都計畫設置表演舞台，由各表演團體輪番上陣演出，希望讓民眾逛得開心，商家賺得滿滿，藉由春節人潮帶動地方經濟，創造商機。市長林世賢的「市長蔥油餅」義賣是否捲土重來，讓各界拭目以待，他也邀請大家今年春節來彰化市感受濃厚年味，增添9天連假的過節樂趣。

