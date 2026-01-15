做公益也能拿好禮 羅慧夫顱顏基金會新春募款送法式甜點

羅慧夫顱顏基金會邀請民眾共同捐款，守護先天性顱顏患者，將提供卡柏蒂小金磚、羅慧夫好運茶等好禮。（羅慧夫基金會提供）

做好事過好年！羅慧夫顱顏基金會創辦36年，致力於唇腭裂、小耳症及其他先天性顱顏患者包括生理、心理、社會的全人服務，幫助超過8.6萬人，歲末年終，邀請民眾共同捐款，守護先天性顱顏患者，提供卡柏蒂小金磚、羅慧夫好運茶等好禮。

羅慧夫顱顏基金會成立至今已給予超過8.6萬人次窮困顱顏患者醫療費、交通費、幼教補助、課後補助、生活津貼及獎助學金等經濟補助、9.2萬人次專業社會工作服務，幫助接受良好醫療照護並建立自信。

羅慧夫與法式精品甜點品牌卡柏蒂攜手做公益，每月捐款300元，成為穩定的支持者，每月捐款1000元，陪孩子走過重建的每一步，捐款3980送限定新春限量禮盒「駿馬花禮」。

卡柏蒂說，法式布列塔尼酥餅嚴選歐洲產區發酵奶油，透過多段式烘焙工藝，用心準備禮盒，共同承載著對顱顏患童的支持與祝福。

羅慧夫邀請民眾一起讓好事發生，也讓好年開始，捐款送限量好禮，3980元以上：送卡柏蒂精品禮盒1份；捐款1280元以上送羅慧夫好運茶1份；捐款680元以上送神馬都好紅包春聯組1份；捐款580元以上送卡柏蒂小金磚1份。

卡柏蒂說，今年以法式布列塔尼酥餅用心準備禮盒，共同支持與祝福顱顏患童。（記者蔡淑媛攝）

