守護國際易危貝克氏鹽草 台江師生創作生態詩牆亮相山海圳

安南區長魏文貴（右1）表示，透過公共藝術讓大眾欣賞同時參與保護行動。（台南社大台江分校提供）

為守護山海圳國家綠道的貝克氏鹽草棲地，振興台江文化路徑，社大台江分校與安南區公所攜手合作，邀請崑山科大空間設計系學生協助和順國中、長安國小、海佃國小、安慶國小、長平國小等5校師生，將去年暑假完成的「守護海草」專題成果實現，打造「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術。

這面詩牆利用回收寶特瓶材料，結合山海圳起點「桶更寮」空間，將師生創作的生態詩轉印於象徵貝克氏鹽草的葉片上，並穿插於裝置中，透過夕陽餘暉呈現奇特光影效果。今（15）日在學期末舉行發表會，希望吸引全國旅客與在地市民，共同在山海圳散步，參與守護國際易危的貝克氏鹽草行動。

崑山科大教師郭一勤表示，這項微型公共藝術延續台江流域專題研究的共學架構，將學生回應貝克氏鹽草生態與保育的詩作轉化為藝術創作。社大台江分校指出，2025年初，台江綠道志工在四草湖及鹽水溪排水線發現國際易危的海草—貝克氏鹽草，這也是促成專題研究與藝術創作的契機。

5校學生在台江國家公園、第六河川分署、中山大學社會生態長期觀測站協助下，完成「友善山海圳貝克氏鹽草棲地空間」專題設計，並創作生態詩，透過微型公共藝術向更多人介紹貝克氏鹽草，呼籲共同守護台江海草。

安南區長魏文貴表示，貝克氏鹽草十分稀有，公所樂見透過微型公共藝術讓市民欣賞同時參與保護行動，也歡迎大家走訪山海圳，感受這份結合環境教育與藝術創作的美好。

師生創作的生態詩轉印於象徵貝克氏鹽草的葉片上。（台南社大台江分校提供）

台江師生偕同崑山科大空間設計系共同發表「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術。（台南社大台江分校提供）

「貝克氏鹽草生態詩牆」公共藝術成為守護台江新地標。（台南社大台江分校提供）

