一晚最貴4.5萬！「阿里山賓館」最新房價曝光 兩派網友戰翻

國旅房價再度刷新大眾認知！網友發文分享「阿里山賓館」2026年的最新價目表，基礎的「貴賓雙人房」，平日入住就要1萬5000元，其中最頂級的「首相套房」特殊假日一晚要價4萬5000元，讓原PO驚呼「以為是越南盾」。貼文一出，引發網友熱議。

網友今日在臉書社團「爆廢1公社」發文分享，「阿里山賓館的房價，差點以為是越南盾」。從原PO貼出的照片可見，最基礎的「貴賓雙人房」，平日入住就要1萬5000元，到了假日則漲至1萬9000元；最頂級的「首相套房」價格更是驚人，平日一晚要價3萬5000元，若遇到特殊假日，飆升至4萬5000元。雖然價位包含早晚餐，但也備註房價不含入園門票，且無加床服務。

貼文一出，許多網友感嘆，「習慣就好，看看沖繩五星才4000左右。寧願出國」、「泰國這價格可以包月了」、「這是什麼超級五星級飯店？出國都沒這個價...難怪國內旅遊...不想說了」、「標準買到撞到，這種價格我寧可飛去日本或泰國玩」、「花這些錢不如去日本玩，機票和住宿費也差不多這個價錢了，說不定還更便宜呢」！

不過另有一票網友持不同觀點，「其實我覺得不需要特別Po這種文章，因為又不是只有這一間也有便宜的，本來就是客人覺得這價錢OK他就會住價，錢太高自然就會被淘汰」、「這是以價制量的價錢啊，阿里山賓館真的不缺人去住」、「貴是你的問題，不是定價的問題」，甚至有人透露，目前預約已經排到明年6月。

此外，有網友分析該地房價居高不下的原因，「阿里山不像日月潭有腹地可以蓋新飯店，沒有競爭對手，房間數量有限，價錢飆高不意外，形成壟斷局面」、「阿里山日出是一生必看一次的點啊，花下去吧」、「阿里山的森林的確世界罕有，這種巨檜只有台灣跟加拿大有，再者，這地區早不可能有新的旅館能進駐，甚至連原地重建都不容易」。

