    首頁 > 生活

    好天氣倒數！「強烈大陸冷氣團」下週一報到 最低溫曝光

    2026/01/15 18:17 記者吳亮儀／台北報導
    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    明天起水氣逐漸增多！中央氣象署預報，明天起到週日（18日）水氣逐漸增多，下週一（19日）又有一波冷空氣報到，這波強度接近強烈大陸冷氣團，中部以北最低溫僅11度。

    氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起水氣慢慢增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，週六、日兩天水氣會更多，連桃園以北地區也有零星短暫雨，不過溫度都有回升，白天溫度可達24度到26度，各地低溫也有約15度到17度。

    「下週一開始又有一波冷空氣報到，氣溫開始逐日下滑，且雨勢不小」，黃恩鴻表示，冷空氣在下週二（20日）增強，目前預報的強度接近強烈大陸冷氣團，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷，其他地區早晚也很冷，且下週二有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及東部地區有局部短暫雨。

    黃恩鴻說，下週三、四兩天（21日、22日）兩天，受到下波冷氣團影響，中部以北及東北部天氣寒冷，其他地區早晚也很冷；基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨。

    黃恩鴻指出，下波冷氣團最冷的時刻會落在下週四的清晨，中部以北、宜蘭低溫僅剩下11度到13度，南部和花東地區剩下13度到15度；白天溫度也很明顯下降，北台灣剩下14度到16高溫，中南部剩下18度到20度。

    至於輕度颱風「洛鞍」今天下午在菲律賓東方海面生成，以每小時8公里速度，向西北進行。黃恩鴻說，「洛鞍」距離台灣很遠，不會對台灣造成直接影響，週日起就開始減弱、往東邊偏，並逐漸消散。他表示，全年各個月份都可能有出現颱風，一月出現颱風的平均數是0.4個，並不算稀奇。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    輕度颱風「洛鞍」潛勢圖。（取自氣象署官網）

    輕度颱風「洛鞍」潛勢圖。（取自氣象署官網）

