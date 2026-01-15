為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    圓山景觀公園位處文化遺址開發難 議員促活化開放

    2026/01/15 18:19 記者甘孟霖／台北報導
    圓山自然景觀公園前身為台北市兒童育樂中心。（公園處提供）

    台北市議會正審理北市府2026年預算，市議員顏若芳今（15日）指出，圓山自然景觀公園荒廢許久，又礙於位處國定圓山考古遺址導致開發困難，也恐成治安死角，建議公園路燈工程管理處可考慮透過種植花壇等方式引進人流。公園處長藍舒凣說，目前初步已經規劃綠美化，後續也會結合「花IN台北」活動來活化區域，相關計劃並送文化部審查，承諾一個月內將規劃方向整理書面向議員說明。

    圓山景觀公園前身為台北市兒童育樂中心，樂園搬遷後舊址為圓山自然公園，位於國定圓山考古遺址範圍內，屬多文化層遺址，園區內除了有圓山貝塚遺址、台灣神社石燈籠、太古巢舊址等歷史遺跡。今議會大會進行第二輪總預算審議，審查工務委員會相關預算時，顏若芳發言指出，該地荒廢許久，也成為治安死角，希望這一大片景觀公園能夠妥善規劃讓民眾使用。

    藍舒凣說，因為地處國定考古遺址，在上面的工作都要按照文資規定辦理，有關景觀公園活化，初步先規劃將公園環境綠美化條件改善，並將相關計劃送文化部審查，後續在條件允許之下，也會將「花IN台北」活動引入，來活化地區。

    顏若芳建議，圓山自然景觀公園幅員廣闊，就算受限考古遺址不能深挖，也可以在平面層種植花壇等，讓更多市民進到公園來，而非荒廢；藍舒凣表示，一個月內會將後續規劃方向提供給議員。

    另外，顏若芳也關注公園遊具更新，她指出首批建置的共融式遊具至今也已經十年需要汰換，如按照現在排程整體更新完畢要花上數十年，希望能夠加速進程。藍舒凣說，公園整建有納入遊戲場更新，如今年的榮星花園整建也規劃要擴充遊戲場；後續將整體檢討相關進度。

