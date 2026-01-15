為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    用愛點亮高關懷學生道路 苗縣建國國中教育部績優教師分享點滴

    2026/01/15 18:12 記者蔡政珉／苗栗報導
    用愛點亮高關懷學生道路，苗縣建國國中慈輝分校2教育部績優人員教師分享點滴。圖為陳玟蓉。（校方提供）

    用愛點亮高關懷學生道路，苗縣建國國中慈輝分校2教育部績優人員教師分享點滴。圖為陳玟蓉。（校方提供）

    苗栗縣建國國中慈輝分校為專門安置家庭功能失調、面臨中輟風險孩子的中介學校，是許多孩子的避風港教師陳玟蓉與黃淑艷，在2024、2025年陸續得教育部績優人員的肯定，在關懷學生這條路的付出。

    陳玟蓉在學生眼中更像是一位「大姐姐」，她利用課餘時間發揮烘焙興趣，「市售的麵包只有甜味，我做的麵包要有『家』的味道。」陳玟蓉用溫柔卻堅定的語氣笑說，讓學生感受分校單純的愛，陳玟蓉在生活中的關懷、學生的反饋即是她多年教學的心得與肯定。

    常有畢業生回校探望，一見面除了寒暄近況，更向陳玟蓉說「頭髮亂了，拜託老師幫忙修一下」，對話充滿溫馨氣氛。熱愛田野生活的陳玟蓉也會分享務農收穫給學生，讓學校更有家的感覺。陳玟蓉分享，例如學生「柚子」在校時重拾對學習熱忱，不只於技藝競賽得獎，並更努力學習進入高工就讀持續逐夢。

    黃淑艷則在慈輝分校服務10年，經歷過孩子得獎，平時奔波生計的母親終於到場見證與孩子相擁感動時刻。黃淑艷坦言，難免有感到無力的時刻，少部分學生因為在求學階段已經失去目標，似乎對學校已經「無所謂」，要引導此類型學生難以尋找著力點，學生不回應教學要求，老師必須花費更多心思去了解學生，找到學生在意的人、事、物，確實較為疲憊。

    另外，黃淑艷發現，慈輝分校有部分「兄弟姊妹」檔，凸顯部分家庭學生因經濟等因素，孩子想求學彷彿是種奢侈，她說，「這份『求之不得』的機會，希望所有學生要珍惜。

    用愛點亮高關懷學生道路，苗縣建國國中慈輝分校2教育部績優人員教師分享點滴。圖為黃淑艷。（校方提供）

    用愛點亮高關懷學生道路，苗縣建國國中慈輝分校2教育部績優人員教師分享點滴。圖為黃淑艷。（校方提供）

