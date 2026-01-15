議員促敬老愛心卡「超商藥局也能用」 新北市府：審慎評估

新北市議員促敬老愛心卡擴大到「超商藥局也能用」，市府將審慎評估。敬老卡示意圖。（資料照）

新北市敬老愛心卡議題，去年底在府會攻防下，最後市府同意以半年時間研議評估議會所提的「點數開放超商用」建議，總算讓市府預算順利通過，但議員認為敬老愛心卡點數，應讓長輩「看得到、也吃得到」，原本只能用於公共運輸、折抵運動中心費用的敬老愛心卡點數，為何卻被新北市府視為不能跨越的財政紅線？

新北市議員陳啟能指出，新北市將從今年7月起將敬老卡額度從每月480點（元）提升至600點（元），市府雖將額度提高，卻僅開放部分通路使用，超商與多數實體店面皆無法使用，導致長者「用不好、用不滿」，批評政策形同「做半套」；也有議員認為，許多長輩沒有這麼多搭車需求，或是到運動中心伸展筋骨後，「到超商買瓶飲料解渴，有何不對」。

社會局指出，新北市的敬老愛心卡，最早源起於台北縣長林豐正時期，從最初的車票半價加上每個月60格卡票開始，鼓勵長輩搭公車、出來多走動，有益健康，歷年來逐漸因為民代要求加碼、和縣市之間的比較，一路上升到現在的480點，市府並承諾今年還要調升至600點，同時新增使用項目到國道客運、運動中心、衛生所與新北聯醫掛號費補助使用，功能性愈來愈高。

尤其縣市之間加碼競爭，補助最多的縣市已達每月1千點，新竹市甚至已經開放敬老卡可以在農會超市購物抵用，都造成新北市議員的比較與爭取壓力。

台北大學社會工作系教授曾敏傑表示，目前每年編列敬老愛心卡預算已達20多億元，主要用在鼓勵長輩出門，回歸老人福利法精神，如果擴大至藥局與超商使用，已偏離法源依據，也無法透過福利措施引導長輩生活行為的美意。

新北市若是實施，符合使用條件的80萬老人加上20萬身心障礙者，總預算將達到60億元，將對社會福利預算產生嚴重排擠效應，但社會局長李美珍表示，社會局會遵照議會決議，審慎評估敬老愛心卡擴大使用的可行性。

社福人士分析，擴大使用範圍到藥局和超商等，涉及跨場域業者的營運規則、收銀系統、票機設備與後台程式全面修改，整合極為複雜，產生的成本應由誰來負擔，因此新北市府雖然允諾今年6月會將可行性評估報告送交議會，但其中錯綜複雜的政治與經濟影響，結果難料。

