廠商闖手術室惹議 衛福部出手訂指引：半年內完成

衛福部醫事司長劉越萍表示，中榮承諾會在期限內繳交報告，另針對「手術室指引」，目前正積極安排專家會議，下半年有機會上路。（記者邱芷柔攝）

台中榮總日前遭爆廠商進入手術室代醫師操刀事件，引發外界關注手術室人員管控與醫院管理漏洞，衛福部已要求中榮限期1週內提交調查報告，今（15日）為最後期限。衛福部醫事司長劉越萍今天受訪時表示，院方承諾會在期限內繳交報告，另針對「手術室指引」，目前正積極安排專家會議，因卡到春節與寒假，最快將於農曆年後召開會議，依部長指示「半年內一定完成」，下半年有機會上路。

劉越萍指出，從相關影片與照片來看，「大家都不知道誰是誰」，顯示現行管理機制仍有漏洞，未來指引不只訂出原則，也會建議醫院用更聰明、不易出錯的方法來管理。指引核心將聚焦3大方向，一是「誰可以進手術室」要講清楚；二是廠商在什麼情況下、可以進到哪一個區域；三是進入前應有基本訓練與管理機制，避免破壞無菌環境。她也提到，有醫院回饋建議導入「顏色管理」，透過手術服顏色區分院內人員與外部人員，「這種方法不複雜，又很直覺，未來也會列入討論」。

至於中榮的報告進度，劉越萍表示，院方承諾今天下班前會送交調查報告，但截至中午仍未收到，不過院長已有先口頭說明初步調查結果，指出12月其中1台手術確定有廠商進入手術室，但「沒有進行醫療行為」，問題在於未依院內規定事前報備；目前院方僅提到1名醫師有未報備讓廠商進入的情形，另2名醫師狀況尚未說明清楚，仍待完整報告確認。

至於是否涉及密醫或違反「醫師法」，劉越萍表示，依目前掌握，該名醫師並未讓廠商動刀，理論上不涉及「醫師法」，但已涉及醫院管理問題，因此衛福部將針對中榮啟動「輔導訪查」，目前已開始安排委員時程，待報告送達即可進場，輔導訪查通常約1到2個月完成，將等整體訪查結束後，再對外公布結果與後續處理。

至於醫院的法律責任，劉越萍說明，若確認屬醫院管理疏失，可依「醫療法」第108條開罰，處5萬到50萬元，且可連續處罰，除行政調查外，台中市衛生局也已同步將案件送檢調進行司法調查。她坦言，這起事件對醫界傷害很大，也因此衛福部將加快指引腳步，希望透過制度化與更聰明的管理方式，避免類似爭議再發生。

