肯德基停售原味蛋撻原因明公布！ 員工「暴雷」全說了

肯德基示意圖。（路透）

肯德基今日突然發布聲明稿表示，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史，不過詳細原因將在明（16）日召開記者會時才說明。消息一出引發網友錯愕，也有網友認為是行銷手法表示「應該是要改款」。對此，有多名員工直接在社群媒體暴雷「只是換個物料而已」、「要做新的塔皮」。

肯德基今日在臉書粉專發布聲明表示，感謝消費者28年來的喜愛，肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。相關細節將於2026年1月16日上午11:00的線上說明會中公布。

消息一出，留言區立刻被網友的哀號聲灌爆。不過，也有網友立刻向肯德基工作的朋友求證，並詢問狀況。結果肯德基員工紛紛表示「還是會繼續賣」，並透露其實只是要換物料，表示：「要換塔皮」、「換成酥皮的而已」。還有員工分析差別只是，新塔皮是由機器製成，比較酥會一直掉屑；舊塔皮是人工捏的，不會掉屑。

不少網友表示：「第一時間看到不信。因為類似的手法，上次Pizza Hut就玩過了，第一個玩得比較有趣，接下來的都是無聊」、「這種垃圾行銷方式能連續用兩次 決策者腦子感覺被車撞過」、「不喜歡這種行銷手法」。

