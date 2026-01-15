為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣1/18防災技能公益園遊會 邀親子體驗防災、救護技能

    2026/01/15 14:14 記者廖雪茹／新竹報導
    18日在新竹縣政府廣場及縣政六路舉辦的「防災技能公益園遊會」，邀請民眾透過實際體驗方式，學習正確的防災與救護技能。（圖由新竹縣政府提供）

    18日在新竹縣政府廣場及縣政六路舉辦的「防災技能公益園遊會」，邀請民眾透過實際體驗方式，學習正確的防災與救護技能。（圖由新竹縣政府提供）

    為提升民眾防災知能，新竹縣政府消防局與國際扶輪3501地區攜手合作，這個週日（18日）上午8點到下午2點，在縣府廣場及縣政六路舉辦「防災技能公益園遊會」，邀請民眾透過實際體驗方式，學習正確的防災與救護技能。

    消防局長陳中振表示，這次活動將傳統防災宣導轉化為互動式體驗，現場設置多項防災闖關與實作攤位，包括CPR＋AED急救教學、一氧化碳防範宣導、水域安全守護與射水體驗、地震體驗車、防火宣導車及消防知識闖關遊戲，讓大小朋友在參與過程中，親手操作、實際學習，深化防災觀念。

    活動透過輕鬆有趣的方式推動防災教育，期望讓民眾了解防災不只是知識，更是1項可以親身學會並運用於生活中的重要能力。未來將持續結合民間團體與社會資源，推動多元防災宣導活動，讓防災觀念向下扎根，成為全民共同的生活習慣。

    消防局表示，完成指定闖關任務的民眾，可集章兌換商品折價券，現場並結合公益市集，匯集美食飲品、手作商品及小農產品，鼓勵民眾在支持公益的同時，享受親子共學的樂趣。此外，活動也安排「海洋家族」帶來帶動唱跳表演，營造寓教於樂、親子同樂的活動氛圍。

    18日在新竹縣政府廣場及縣政六路舉辦的「防災技能公益園遊會」，邀請民眾透過實際體驗方式，學習正確的防災與救護技能。（記者廖雪茹攝）

    18日在新竹縣政府廣場及縣政六路舉辦的「防災技能公益園遊會」，邀請民眾透過實際體驗方式，學習正確的防災與救護技能。（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播