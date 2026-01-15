竹縣1/18防災技能公益園遊會 邀親子體驗防災、救護技能

18日在新竹縣政府廣場及縣政六路舉辦的「防災技能公益園遊會」，邀請民眾透過實際體驗方式，學習正確的防災與救護技能。（圖由新竹縣政府提供）

為提升民眾防災知能，新竹縣政府消防局與國際扶輪3501地區攜手合作，這個週日（18日）上午8點到下午2點，在縣府廣場及縣政六路舉辦「防災技能公益園遊會」，邀請民眾透過實際體驗方式，學習正確的防災與救護技能。

消防局長陳中振表示，這次活動將傳統防災宣導轉化為互動式體驗，現場設置多項防災闖關與實作攤位，包括CPR＋AED急救教學、一氧化碳防範宣導、水域安全守護與射水體驗、地震體驗車、防火宣導車及消防知識闖關遊戲，讓大小朋友在參與過程中，親手操作、實際學習，深化防災觀念。

活動透過輕鬆有趣的方式推動防災教育，期望讓民眾了解防災不只是知識，更是1項可以親身學會並運用於生活中的重要能力。未來將持續結合民間團體與社會資源，推動多元防災宣導活動，讓防災觀念向下扎根，成為全民共同的生活習慣。

消防局表示，完成指定闖關任務的民眾，可集章兌換商品折價券，現場並結合公益市集，匯集美食飲品、手作商品及小農產品，鼓勵民眾在支持公益的同時，享受親子共學的樂趣。此外，活動也安排「海洋家族」帶來帶動唱跳表演，營造寓教於樂、親子同樂的活動氛圍。

18日在新竹縣政府廣場及縣政六路舉辦的「防災技能公益園遊會」，邀請民眾透過實際體驗方式，學習正確的防災與救護技能。（記者廖雪茹攝）

